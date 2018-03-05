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وزير البيئة يضمّ صوته الى صوت الرئيس عون بحماية الطيور المهاجرة وجعل سماء لبنان ممراً آمناً

5
MARCH
2018
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لفت وزير البيئة طارق الخطيب الى أنه " مع اقتراب موسم الربيع وبدء أسراب الطيور المهاجرة بالعبور فوق سماء لبنان فإننا نجدّد الدعوة لعدم التعرض لهذه الطيور التي تتخذ من الاجواء اللبنانية أحد مساراتها " مؤكداً " أن الصيد البري في لبنان ممنوع بتاتاً حالياً لجميع أنواع الطيور بعد إقفال موسم الصيد وأن قانون الصيد يمنع في الاساس صيد الطيور المهاجرة المحمية دولياً ، وأن المخالفات تُحال الى محامين عامين بيئيين".

 

 

وقال وزير البيئة في بيان " ندعو البلديات في مختلف المناطق اللبنانية والقوى الامنية الى السهر على تطبيق القوانين التي تمنع اصطياد هذه الانواع من الطيور المهاجرة ومن بينها طير اللقلق المهدّد بالانقراض والذي يشكّل رمزاً لدولة بولونيا ، ونضمّ صوتنا الى صوت فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي كان أطلق قبل سنة حملة توعية لحماية الطيور المهاجرة بضرورة جعل سماء لبنان ممراً آمناً لهذه الطيور التي تشكّل ثروة عالمية ".

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