انتخابات 2018 - عضو تكتل "التغيير والإصلاح" يسحب ترشيحه من الإنتخابات

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أعلن عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب فريد الياس الخازن سحب ترشيحه من الإنتخابات، مشيرا الى انه "كنت من معارضي قانون الانتخاب الحالي قبل وبعد صدوره لما تضمنه من ثغرات وتناقضات واتفهم ظروف اخراجه الا اني مازلت عند رأي بان القانون ضائع بين النسبي والأكثري".



وراى الخازن في مؤتمر صحافي من مجلس النواب ان "قانون الانتخاب يجعل المعركة بين اللائحة الواحدة وبما اني لست من هواة الترشح فلا ارغب ان اكون في منافسة مع حلفائي"، مؤكدا انه "تربطني علاقة مميزة مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل والعميد المتقاعد شامل روكز".