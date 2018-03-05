برعاية الرئيس الحريري تنظيم "هاكاثون المدينة" Urb-Hackathon للمرّة الأولى في لبنان تحت شعار: حلول للتخفيف من تلوّث الهواء الناتج عن وسائل النقل في المدن اللبنانية

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برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء السيّد سعد الحريري، تمّ تنظيم "هاكاثون المدينة" Urb-Hackathon للمرّة الأولى في لبنان والشرق الأوسط في 1،2، و3 آذار 2018 تحت شعار: "حلول للتخفيف من تلوّث الهواء الناتج عن وسائل النقل في المدن اللبنانية".

يتمّ تنظيم "هاكاثون المدينة" Urb-Hackathon في لبنان من قِبل شركة e-EcoSolutions ومركز أي بي تي للطاقة IPTEC))، بالتعاون مع مركز Universcience - مدينة العلوم والصناعة La Cité Des Sciences and De L’industrie (المسؤولة عن تنظيم "هاكاثون المدينة" Urb-Hackathon في فرنسا)، ومع دعم استراتيجيّ من "بيريتيك" Berytech، وزارة البيئة في لبنان، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في لبنان، نقابة المهندسين في بيروت، Global Compact Network Lebanon‏ GCNL))، جامعة القديس يوسف في بيروت (USJ) والمركز الفرنسيّ في لبنان.

بعد إطلاق "هاكاثون المدينة" Urb-Hackathon من خلال المؤتمر الصحافيّ الذي عُقد في المركز الفرنسيّ في لبنان يوم 23 كانون الثاني 2018، قُدّم أكثر من 140 طلب تسجيل من الخبراء والطلاب من مختلف المجالات والخلفيّات. إلاّ أنّ لجنة "هاكاثون المدينة" Urb-Hackathon اضطرّت إلى اختيار 37 مشاركاً نهائياً لتشكيل الفِرق والعمل على إيجاد الحلول للتخفيف من تأثير تلوّث الهواء الناتج عن وسائل النقل في المدينة، ضمن إطار زمنيّ محدّد، ووفق الأساليب التكنولوجيّة الأكثر تطوّراً وابتكاراً.

عمِل المشاركون الـ 37 كخليّة نحل طوال ثلاثة أيام كاملة في 1، 2، و3 آذار ضمن Berytech Innovation Park في مار روكز، من أجل ابتكار وتصميم وإنتاج النماذج الأوّلية لحلولهم المقترحة، بعد الاطّلاع على أحدث البيانات والدراسات حول تلوّث الهواء في لبنان. وكانت هذه الأيام الثلاثة تحت إشراف فريق من الخبراء الفرنسيين من مركز Universcience، وتخلّلتها ورش عمل، وعروض تقديميّة وجلسات للتمكين وتعزيز القدرات. بالإضافة إلى ذلك، سنحت الفرصة للمشاركين لاستخدام "بيريتيك فاب لاب" Berytech FabLab مجاناً - وهو أوّل مختبر تصنيع رقميّ مرخّص في لبنان، والذي يقدّم مجموعة هائلة من الموارد والآلات من أجل تصنيع النماذج الأوليّة والمنتجات المبتكرة.

اختُتم اليوم الثالث من "هاكاثون المدينة" Urb-Hackathon بحفل توزيع الجوائز في جامعة القديس يوسف - حرم العلوم والتكنولوجيا في مار روكز، بحضور معالي الوزيرة السيدة ريا الحسن ممثلة رئيس مجلس الوزراء السيد سعد الحريري ، و ألقيت خلاله كلمات كل من السيد جيلبير تيغو المدير التنفيذي لشركة e-EcoSolutions، الدكتور طوني عيسى، رئيس مركز أي بي تي للطاقة (IPTEC )،السيدة باتريسيا ساردينا رئيسة المشاريع في المختبر التجريبيّ وورش العمل في Universcience، السيد رامي بوجودة نائب مدير عام بيريتك، السيدة سيلين مويرود المديرة الوطنيّة في UNDP

كما قدمت الفرق المشاركة مشاريعها أمام لجنة تحكيم دولية تتألف من ثمانية أعضاء والتي اختارت الفرق الفائزة على الشكل التالي:

Beirut Rah Tondaf-Detox Beirut، المركز الأوّل

Hackollution، المركز الثاني

Breathe المركز الثالث

Smart T جائزة Universcience

وتضمّنت الجوائز شهادة مشاركة لجميع المشاركين، شهادة تقدير من مركز Universcience، جوائز ريادة الأعمال من "بيريتيك" Berytech، تقديم الدعم من خلال تأمين الضغط اللازم لدى الوزارات المعنيّة من قِبل مركز أي بي تي للطاقة IPTEC)) بغية العمل على تحويل المشاريع البارزة إلى حلول فعليّة قابلة للتطبيق في لبنان، وبطاقات بنزين "كوانتوم" الصديق للبيئة من أي بي تي الى جميع أعضاء الفريق الفائز بالمرتبة الاولى.

السيد "جيلبير تيغو"، المدير التنفيذي لشركة e-EcoSolutions

"كنّا في منتهى السرور لاستقدام هذه التجربة الدولية إلى لبنان وعَقد كافة الشراكات المناسبة لإنجاح هذا الحدث. وازدادت سعادتنا عندما شاهدنا النتائج المذهلة التي قدّمتها الأدمغة اللبنانيّة التي استطاعت اغتنام الفرصة وتحويل أفكارها إلى حلول قابلة للتحقيق."

الدكتور "طوني عيسى"، رئيس مركز أي بي تي للطاقة (IPTEC)

"من خلال الهاكاثون، يكتسب المشاركون من طلاب ورواد أعمال الخبرات الاحترافية والتقنية والتوجيه من خبراء متخصّصين دوليين وفرصة تواصل مع جهات حكومية ودولية قادرة على تحقيق أفكارهم ومشاريعهم. وإنّنا نتطلّع الى الحصول على مشاريع وحلول ذكية لمعضلة بات التغاضي عنها غير مقبول، عَنَيتُ مشكلة تلوث الهواء في المدن اللبنانية. هذا المشروع يندرج ضمن جهود مركز أي بي تي للطاقة (IPTEC) المستمرّة منذ العام 2012، حيث أطلقنا حملة وطنية حول هذا الموضوع. ختاماً نأمل أن يشكّل "هاكاثون المدينة" Urb-Hackathon فرصة أو بارقة أمل لشباب لبنان الطّموح والخَلاّق لإشراكه في حل المشاكل البيئية المتفاقمة. "

وأخيرا توجّه منظّمو "هاكاثون المدينة" Urb-Hackathon بالشكر إلى الداعمين الرئيسيين من أجل مشاركتهم المهمّة ومساهماتهم في نجاح الحدث، وأظهروا امتناناً كبيراً للشركات الراعية للحدث، "بنك عوده" Bank Audi، "رعيدي للطباعة" Raidy Printing، "بيولاند" Bioland، و"أم سوشل كايترينغ" M Social Catering، والشريك الإعلاميّ الرسميّ LBCI.