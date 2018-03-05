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مستشفى سيدة المعونات الجامعيّ بالتعاون مع جامعة الروح القدس يفتح أبوابه لطلاب المدارس

5
MARCH
2018
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نظّم مستشفى سيدة المعونات الجامعيّ بالتعاون مع جامعة الروح القدس يومًا لطلاب المدارس بهدف التعرف على مهنة الطبّ، الإختصاصات الطبية وعلى أقسام المستشفى والخدمات التي يقدمها كمستشفىً جامعيّ. 
 
في البدايةرحّب الدكتور زياد خوري المدير الطبي للمستشفى بأكثر من 200 طالب من مختلف المدارس اللبنانية،ثم عُرِض فيلم وثائقي عن المستشفى،ووُزِّع  الحضور الى مجموعاتٍانتلقوا بعدها للتّعرف على كافة الأقسام مع شرح مفصّل من الأطباء المتمرنين حول كل المجريات الروتينية والأحداث الطبية لكل قسم ووحدة، بجولة دامت حوالى الساعتين.
 
ثمّ عاد الجميع الى قاعة المحاضرات حيث طُرح الطلاب الأسئلة على المدير الطبي للمستشفى الدكتور خوري وعلى الأطباء المتمرنين بهدف الإستضاح أكثر فأكثر عن مهنة الطبيب وعن مهنة الممرّض وقد لفت الدكتور خوري الى مجانية إختصاص التمريض في جامعة الروح القدس على أن تمارس المهنة لاحقًا في مستشفى سيدة المعونات الجامعي.  
 
إنتهت الزيارة التي دامت حوالي الأربع ساعات بتمنيات ووجهها الدكتور خوري للطلاب بمستقبل مثمر وناجح أيًّا كان الاختصاص الذين سيختارونه.
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