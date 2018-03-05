كنعان امام وفدين من بسكنتا ومزرعة يشوع: خدمتنا عامة لا تميزّ وانجزنا الكثير واوقفنا التجارة والمزايدة بأصواتكم فلا تعيدوها

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استقبل النائب ابراهيم كنعان في دارته في البياضة وفدين من بسكنتا ومزرعة يشوع المتنيتين، عرض معهما واقع المتن واجواء الانتخابات النيابية في السادس من ايار المقبل.

واكد كنعان انه رفع شعار "متن صوتك" في العام 2009، وحوّل العنوان الى واقع فعلي بالمثابرة والمتابعة والجهد، لذلك، فشعار حملته الانتخابية لدورة 2018 هو "صوتك حقق... متِّن بعد"، مشيرا الى ان الانتخابات فرصة لاستكمال تحقيق تطلعات المتنيين واللبنانيين على الصعد الانمائية والسياسية والتشريعية والاجتماعية، وتأمين كتلة نيابية داعمة للعهد الذي لطالما انتظره اللبنانيون وحقق في سنته الاولى تحرير الجرود وتأكيد السيادة الوطنية وتمتين الوحدة الوطنية واجراء التشكيلات الديبلوماسية والقضائية والتعيينات الادارية واقرار الموازنة بعد 12 عاما، ويجب ان يستمر بزخم بعد الانتخابات".

وشدد كنعان على ان الحقوق تستعاد بالعمل الجدي والمتابعة لا بالصراخ والشعارات غير المقترنة بأي سعي جدّي.

واكد كنعان ان ورشة الانماء في المتن ستستمر ساحلاً ووسطاً وجرداً وان الحقوق الانمائية والاجتماعية والتربوية واجب على الدولة، ونتابعها انطلاقا من الثقة التي اولانا اياها الناخب المتني لنحقق تطلعاته المتنية والوطنية، من دون اي تمنين.

المشاريع الانمائية

وعدد كنعان بعض المشاريع الانمائية التي نفذت بمتابعة منه وهي : وصلتا المتن السريع رونبه والكتن السريع العطشانة، طريق بسكنتا -صنين- زحلة ، بعبدات -ترشيش -زحلة ، عين سعادة-الدكوانة ، المنطقة الصناعية، بولونيا-المروج-الخنشارة، بسكنتا -باكيش، وادي الجماجم - بسكنتا بالاضافة لزيادة موازنة المتن من مليار الى ٣٣ مليار ليرة سنوياً للمتن، والاعتمادات بتصاعد مستمر.

اما لناحية الصرف الصحي، فأوضح كنعان ان المتابعة ادت الى شبكة الصرف الصحي ساحلا ووسطا وجردا على ٣ مراحل، وشبكة الصرف الصحي ببسكنتا ويشوع ومحطتي تكرير بالخنشارة وحملايا (التي لم تكن ملحوظة بالخطة واتت بسعي منه وكلفتها مليار و800 مليون ليرة).

وعلى الصعيد الاستشفائي، لفت كنعان الى رفع السقوف المالية للمستشفيات المتنية من ٣ مليار ليرة الى اكثر من ١٥ مليار، وافتتاح مستوصفات جديدة من الدكوانة الى الجديدة وانطلياس وصولاً الى بسكنتا.

وقال كنعان "إن خدمتنا عامة لا تميزّ، ولقد انجزنا الكثير واوقفنا التجارة والمزايدة باصواتكم فلا تعيدوها".

وكان كنعان شارك ابناء بلدة جورة البلوط المتنية في قداس تكريم المطران جورج بو جودة في كنيسة مار الياس في البلدة، لمناسبة يوبيله الكهنوتي الخمسين.