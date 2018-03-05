انتخابات 2018: الحريري يعلن أسماء المرشحين بين اليوم وغداً

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يُنتظر أن يُعلنَ رئيس الحكومة سعد الحريري بين اليوم وغداً أسماء مرشّحي تيار "المستقبل" في كلّ الدوائر الانتخابية قبل إقفال وزارة الداخلية بابَ الترشيحات رسمياً منتصَف ليل غدٍ الثلثاء - الأربعاء، على أن يُعلِن لوائح "المستقبل" وتحالفاته في وقتٍ لاحق من هذا الشهر.

وتردّدت معلومات أنّ الحريري سيزور قريباً كلاً مِن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري للتشاور معهما في مستقبل الأوضاع في ضوء نتائج محادثاته مع المسؤولين السعوديين، وهو كان قد اتّصَل بهما أمس وأعلمهما بعودته من الرياض والتي دامت زيارته لها ستة أيام، والتقى خلالها كلاً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وعَقد لقاءات عدة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومسؤولين سعوديين آخرين.

(الجمهورية)