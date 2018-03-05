living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الاثنين 5 آذار 2018

5
MARCH
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء
خفايا
استهجنت أوساط سياسية تطييف جهات رسمية وحزبية ملف قضائي حسّاس لم يصدر فيه حكم قضائي مبرم، وبصرف النظر عن ماهية الدعوى وأحقيتها أم لا. ونبّهت الأوساط من هذا السلوك الذي ينعكس سلباً على السلطة القضائية من خلال إيهام الرأي العام بأنّ القضاء يقارب الدعاوى من خلفيات طائفية ومذهبية. وهذا غير صحيح.


كواليس
قال خبراء عسكريون إنّ كلام الرئيس الروسي عن نوع وحجم التطوير في السلاح الروسي يمتلك قدراً عالياً من المصداقية لأسباب أبرزها ظهور مفاجأة الصاروخين اللذين أسقطا صاروخي كروز أميركيين استهدفا المياه السورية الإقليمية عام 2013 قبيل الموعد المقرّر للضربة الأميركية لسورية يومها، ومن الأسباب مصداقية صاحبها الذي لم يسبق له أن سوّق معلومات للتضليل ولعبة البروباغندا، وكذلك ما تكشف عن مقدرات طائرة السوخوي 57 التي جلبت أربع منها إلى سورية.

 

الجمهورية
لاحظت أوساط سياسية أن استبدال موظف رسمي بآخر في هذا الوقت يدخل في الحسابات الإنتخابية قبل شهرين من الإستحقاق.
إستفسر زعيم سياسي أحد المراجع حول ملف حساس فرد عليه ممازحاً» يبدو أن أزمتنا هي مع التاء الطويلة: أزمات، صفقات، سمسرات، محاصصات، إرتكابات، ملفات، والآن تركيبات، والله أعلم غداً بما هو آت».
أجّل بعض النواب إعلان عزوفهم عن خوض الإنتخابات النيابية بانتظار تبلور نتائج زيارة رئيس الحكومة الى السعودية ومعرفة اذا ما كانت ستؤدي الى تغييرات في الترشيحات المقررة.

 

اللواء

إستغربت جهات أمنية الخفة التي جرى فيها توجيه الإتهام بالعمالة للممثل زياد عيتاني دون التأكد من اسمي والديه وتاريخ ميلاده بالمقارنة مع الصحافي زياد عيتاني، المستهدف بالمكيدة أصلاً!

اعتبرت أوساط سياسية ترشيح الرئيس فؤاد السنيورة ليس تأكيداً لدوره الوطني وحسب، بل عودة إلى سياسة التوازن في المعادلة الداخلية أيضاً!

 

المستقبل
إنّ الأسبوع المقبل سيُعلن خلاله أكثر من تحالف انتخابي في أكثر من دائرة انتخابية في محافظات الشمال والجنوب وجبل لبنان.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout