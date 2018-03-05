أسرار الصحف ليوم الاثنين 5 آذار 2018

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البناء

خفايا

استهجنت أوساط سياسية تطييف جهات رسمية وحزبية ملف قضائي حسّاس لم يصدر فيه حكم قضائي مبرم، وبصرف النظر عن ماهية الدعوى وأحقيتها أم لا. ونبّهت الأوساط من هذا السلوك الذي ينعكس سلباً على السلطة القضائية من خلال إيهام الرأي العام بأنّ القضاء يقارب الدعاوى من خلفيات طائفية ومذهبية. وهذا غير صحيح.



كواليس

قال خبراء عسكريون إنّ كلام الرئيس الروسي عن نوع وحجم التطوير في السلاح الروسي يمتلك قدراً عالياً من المصداقية لأسباب أبرزها ظهور مفاجأة الصاروخين اللذين أسقطا صاروخي كروز أميركيين استهدفا المياه السورية الإقليمية عام 2013 قبيل الموعد المقرّر للضربة الأميركية لسورية يومها، ومن الأسباب مصداقية صاحبها الذي لم يسبق له أن سوّق معلومات للتضليل ولعبة البروباغندا، وكذلك ما تكشف عن مقدرات طائرة السوخوي 57 التي جلبت أربع منها إلى سورية.

الجمهورية

لاحظت أوساط سياسية أن استبدال موظف رسمي بآخر في هذا الوقت يدخل في الحسابات الإنتخابية قبل شهرين من الإستحقاق.

إستفسر زعيم سياسي أحد المراجع حول ملف حساس فرد عليه ممازحاً» يبدو أن أزمتنا هي مع التاء الطويلة: أزمات، صفقات، سمسرات، محاصصات، إرتكابات، ملفات، والآن تركيبات، والله أعلم غداً بما هو آت».

أجّل بعض النواب إعلان عزوفهم عن خوض الإنتخابات النيابية بانتظار تبلور نتائج زيارة رئيس الحكومة الى السعودية ومعرفة اذا ما كانت ستؤدي الى تغييرات في الترشيحات المقررة.

اللواء



إستغربت جهات أمنية الخفة التي جرى فيها توجيه الإتهام بالعمالة للممثل زياد عيتاني دون التأكد من اسمي والديه وتاريخ ميلاده بالمقارنة مع الصحافي زياد عيتاني، المستهدف بالمكيدة أصلاً!



اعتبرت أوساط سياسية ترشيح الرئيس فؤاد السنيورة ليس تأكيداً لدوره الوطني وحسب، بل عودة إلى سياسة التوازن في المعادلة الداخلية أيضاً!

المستقبل

إنّ الأسبوع المقبل سيُعلن خلاله أكثر من تحالف انتخابي في أكثر من دائرة انتخابية في محافظات الشمال والجنوب وجبل لبنان.