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أبو زيد من باريس: لا تنازل عن اي جزء من حقوق اللبنانيين في ملف النفط والغاز وسنواجه اسرائيل بكل الوسائل المتاحة

4
MARCH
2018
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في لقاء مع النائب أمل أبو زيد وعدد من ابناء الجالية اللبنانية في باريس ومع الناشطين في التيار الوطني الحر في باريس قال أبو زيد ان لفرنسا اهمية ورمزية كبرى لكل اللبنانيين وبالاخص لمناصري التيار الوطني الحر ولبنان قادر على الخروج من الازمات المالية والسياسية والاقتصادية بفضل حكمة فخامة الرئيس عون مشدداً ان الاقتراع حق ومطلب وواجب لكل لبناني من اجل احداث التغيير في لبنان فقانون الانتخاب الجديد غير معروف النتيجة سلفاً ولهذا فمشاركة اللبنانيين بكثافة بهذا الاستحقاق هي اكثر من ضرورة واكثر من واجب

وايضاً ان لا تنازل عن اي جزء من حقوق اللبنانيين في ملف النفط والغاز وسنواجه اسرائيل بكل الوسائل المتاحة

ان من انجازات العهد الحالي ؛ الموازنة التي انتظرناها طويلاً وتم اقرارها وان شاءالله سيتم انجاز الموازنة الجديدة ايضاً. مأكداً اننا نرفض ان يتم الغاء او وتهميش التيار الوطني الحر كما نرفض ان نقوم نحن بتهميش اي كان في السياسة. يدنا مفتوحة للجميع. ففخامة الرئيس عون يساعد الاقتصاد اللبناني من خلال السياسة ومن خلال زياراته العربية وآخرها للخليج والكويت ونحن مدعوون الى التعاون مع كل الدول العربية المحيطة بنا خاصة في المجالات الاقتصادية والسياحية. ونحن نسعى لفتح اسواق بين لبنان والدول حيث ينتشر لبنانيين

وقال بان فخامة الرئيس عون ابلغه بعد زياته العراق نيّة الدولة العراقية بمساعدة لبنان في كل المجالات

خاتماً بأنه من المخجل ان نتحدث اليوم بمشاكل مثل الانترنت والكهرباء والمياه ولكن المعرقل الاساسي لكل هذه الملفات هو المصلحة الخاصة للبعض.

يجب فتح صفحة جديدة في لبنان مبنية على الاستثمارات وتطوير البنى التحتية

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