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انتخابات 2018: ما هو الوضع الانتخابي في دائرة مرجعيون-حاصبيا-بنت جبيل-النبطية؟

4
MARCH
2018
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في ظل احتدام المعركة الانتخابية في مناطق الثقل الشيعي ، وفي ظل سعي هذا الثنائي من خلال لائحة مشتركة الى قطع الطريق على اي خرق في عقر داره، يسطع نجم اكبر الدوائر الانتخابية من حيث عدد الناخبين وهي دائرة حاصبيا مرجعيون النبطية بنت جبيل ضمن الدوائر الغير قابلة للتصنيف في خانة التزكية الشعبية والانتخابية لكل من امل وحزب الله .
 
هذه الدائرة التي تضم 460 الف ناخب مقسمين بين شيعة ، سنة ، موارنة ، روم اورثوذكس ، روم كاثوليك ،انجيلي وطوائف اخرى . ستقسم اصوات ناخبيها على 11 نائب وهم 8شيعة ، 1 سني ،1 درزي ، و1 روم اورثوذكس .ومن المتوقع ان يكون الحاصل الانتخابي فيها من اكبر الحواصل بين الدوائر ال 15 اذ سيصل الى 25 الف صوت عملا بأنتخابات 2009
 
ومن هنا رهان كبير على قدرة اللوائح المعارضة المشتتة المتمثلة ب: الشيوعيين ،تيار المستقبل ، التيارات الشيعية المعارضة ،والتيار الاسعدي ، لاحداث خرق كبير في لائحة الثنائي الشيعي  
 
في ظل تشتت القوى المعارضة في هذه المنطقة ، وفي ظل وجود حاصل انتخابي كبير يسعى حزب الله الى رفعه منعا لاي خرق ، يتكرر مجددا سيناريو دائرة بعلبك الهرمل . فهل سينجح الثنائي الشيعي بالابقاء على واقع الاغلبية في بيئته الحاضنة والمناطق الام منعا لاي تصدعات في تركيباتها الشعبية والسياسية مستقبلا ؟ ام ان النظام النسبي سيعيد احياء التعددية التي كانت قد نحرت في مناطق كثيرة اخرى ؟
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