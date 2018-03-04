عشرات الاشخاص تفاعلوا مع حملة التبرع بالشعر لمرضى السرطان

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العطاء لا يعرف توقيتًا ولا مناسبة، ولا يتوقف عند الشكل المادي او المعنوي، لكنه يبقى من اسمى الفضائل التي يمكن للانسان ان يتحلى بها. من هذا المنطلق احبت جمعية 4 hope تنظيم نشاط cut for hope بالتعاون مع جامعة الروح القدس في الكسليك وجمعية crosstalk ، لحث الشباب على التخلي عن بعض ما يملكوه من اجل الآخرين

لتنظيم هذا النشاط في الجامعة هدفه ورسالته، خصوصًا ان الجمعية تهدف الى انخراط الشباب بالعمل التطوعي والاجتماعي

ليس العمل الاول لجمعية 4 hope ولن يكون الاخير في مجتمع يحتاج الى الكثير من الحب والعطاء وبذل الذات.