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باسيل يجول في قضاء جبيل ويعلن من زغرتا ان التيار راجع اليها

4
MARCH
2018
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في القضاء الذي يأخذ حيزاً مهماً من النقاش الانتخابي على خلفية ترشيح حزب الله للشيخ حسين زعيتر عن المقعد الشيعي في جبيل وتأكيد التمسك به، موقف بارز لرئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، من جبيل، ومن بلدة لاسا تحديداً، شدد فيه على ان التفاهم بين الوطني الحر وحزب الله صمد لأنه قام على الثقة والصدق وعلى مفهوم الشراكة واحترام الآخر . ما يعني ان كسر قاعدة الشراكة والتوازن والاستقرار، يخلق الخلل.

من قرطبا التي تشكل حجر زاوية اساسياً في معركة جبيل، شدد باسيل على ان الثغرات في قانون الانتخاب فتحت المجال للمارسات الحاصلة في وجه التيار الوطني الحر من منطق الاكثرية والاقلية، مشيراً الى انحدار مستوى الحقيقة لدرجة ان من يعمل لمواجهة الفساد صار في موقع المتهم به.

في العاقورة ارض الكرامة كما وصفها باسيل، تطرق باسيل الى تجارب وزارية ونيابية سابقة تاجرت بالكرامة والسيادة والحرية 

وفي لحفد تطرق باسيل الى عرقلة مشروع الكهرباء خلال افتتاحه مركز التيار الوطني الحرفي البلدة.

ولأن الوطني الحر تعب ويعرف حجم تكلفة مضيعة الوقت في تنفيذ مشاريع الكهرباء والنفط وغيرهما على الاقتصاد والدين العام، يبقى الغضب اقل الممكن امام ما يحصل، كما أكد باسيل من جاج.

 

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