اشكالية زياد عيتاني تابع: عائلته تتحدث للـ OTV

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كما كانت صدمة اللبنانيين في الرابع والعشرين من تشرين الثاني يوم تم توقيف المسرحي زياد عيتاني بشبهة التواصل مع العدو الاسرائيلي، كانت صدمتُهم لحظة اعلان براءة عيتاني على لسان وزير الداخلية والكشف عن توقيف المقدم سوزان الحج بشبهة تورطها بتلفيق التهمة على عيتاني. حتى الساعة لا قرار قضائياً في اي من القضيتين بعد. في الوقت التي لا تزال عائلة زياد عيتاني تلملم جراجها، يؤكد محاميه ان ملفه فارغ من اي اثبات على التهمة الموجهة اليه، قائلا انه اعترف في التحقيقات الاولية وكرر اعترافاته تحت التهديد والضرب الى ان تراجع عنها عند وصوله الى القاضي رياض او غيدا.

اما المقدم سوزان الحاج فهي لا تزال تخضع للتحقيقات في فرع المعلومات حول تورطها بتلفيق التهمة على عيتاني بعد اعتراف الهاكر ايلي غبش بذلك. قضية الحاج ترتبط بتحقيقات جهاز امن الدولة الذي ارتكز وفق ما تداولته بعض وسائل الاعلام، على ادلة تبين لاحقا انها ملفقة من غبش بحسب اعترافه. فماهي المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك؟

في حال ثبوت التهمة على الحاج او عدم ثبوتها، ومهما كانت ظروف جهاز امن الدولة في التحقيق مع عيتاني، الا ان المعلومات تشير الى ان قرارا بمنع المحاكمة عن المسرحي زياد عيتاني سيصدر في الساعات المقبلة، لعدم ورود اثبات على تورطه ولاعتراف غبش بانه اختلق المحادثات وبان كوليت ليست سوى شخصية وهمية.