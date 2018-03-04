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الحريري يتمنى على السنيورة الترشح في صيدا... والاخير: جوابي في الساعات المقبلة

4
MARCH
2018
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فور عودته من الزيارة التي قام بها الى السعودية، توجه الرئيس سعد الحريري الى دارة السنيورة حيث التقاه بحضور نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري ووزير الثقافة غطار خوري.

وبعد اللقاء أشار الحريري الى ان السنيورة ركن أساسي، وقال:" تمنيت عليه ان يمضي بترشحه وهو استمهلني لاتخاذ قراره ومستمرون سويا."

وعن زيارته الى الى السعودية، كشف الحريري نها كانت ناجحة مشددا على ان "الشكوك التي حاول البعض زرعها بعلاقتنا بالمملكة تبددت والعبرة بالنتائج".

وبملف زياد عيتاني، قال الحريري:" الملف ليس مسيساً وكفى مزايدة وجميعنا في خدمة المواطن اللبناني ولن أسكت على أي تعد على أمن الدولة و المعلومات واي دخول بين المؤسسات الامنية هو أمر مؤسف وعمل القضاء اليوم هو الصائب".
 
من جهته، ثمن السنيورة رغبة الحريري بملف ترشحه في صيدا، لافتا الى انه وتمنى عليه ان يفكر في الساعات المقبلة بالموضوع".
 
وبحسب المعلومات فان الرئيس السنيورة ميَّال الى عدم الترشح بسبب عدم ضمان النتيجة في صيدا ، وكان رد الرئيس الحريري أن بإمكانه ان يترشح خارج صيدا في منطقة يكون فيها الفوز مضمونًا ، لكن السنيورة لم يُبدِ حماسًا خارج صيدا.
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