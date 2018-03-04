تطلب نهضةً وطنيةً شاملة، في عهدٍ، يرى اللبنانيون أنه قادرٌ على نقل الوطن من مكان إلى مكان

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يومان فقط، وتنتهي مهلة الترشح للاستحقاق المنتظر منذ 2013، لتُطلق بعدها صفارة الوثبة الأخيرة نحو السادس والعشرين من آذار، الموعدُ النهائي لإعلان اللوائح التي يُفترض ان تخوض المنازلة الكبرى في نيسان وايار، في لبنان وبلدان الانتشار .





يومان، يُنتظر أن يرتفع فيهِما منسوبَ المرشحين الى اقصاه، تمهيداً للجوجلة النهائية للأسماء التي قد تنخرض في اللوائح، أو تلك التي قد تبقى خارج السباق .





لكن، مهما يكن أمرُ المرشحين، تبقى المسؤولية الاولى والاخيرة على الناخب اللبناني، من مختلف الطوائف والمذاهب، وفي جميع الدوائر، لترجمةْ ما يصبو إليه من أهدافٍ في المرحلة المقبلة اي كتلة نيابية قادرة على الضغط لتحقيق المشاريع .





أما الاقتراعُ للمستقبل بذهنية الماضي، فلن يُنتج إلا تأبيداً لحاضرٍ، يرى كثيرون أن سلبياتِه الكثيرة، تتطلب نهضةً وطنيةً شاملة، في عهدٍ، يرى اللبنانيون أنه قادرٌ على نقل الوطن من مكان إلى مكان .





لكن، قبل الدخول في تفاصيل السياسة، وقفةٌ إنسانية مع مرضى السرطان، فما اجملَ العطاء، وما أفعلَ قدرتِه على اجتراح المعجزات!