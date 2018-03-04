living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تطلب نهضةً وطنيةً شاملة، في عهدٍ، يرى اللبنانيون أنه قادرٌ على نقل الوطن من مكان إلى مكان

4
MARCH
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يومان فقط، وتنتهي مهلة الترشح للاستحقاق المنتظر منذ 2013، لتُطلق بعدها صفارة الوثبة الأخيرة نحو السادس والعشرين من آذار، الموعدُ النهائي لإعلان اللوائح التي يُفترض ان تخوض المنازلة الكبرى في نيسان وايار، في لبنان وبلدان الانتشار.

يومان، يُنتظر أن يرتفع فيهِما منسوبَ المرشحين الى اقصاه، تمهيداً للجوجلة النهائية للأسماء التي قد تنخرض في اللوائح، أو تلك التي قد تبقى خارج السباق.

لكن، مهما يكن أمرُ المرشحين، تبقى المسؤولية الاولى والاخيرة على الناخب اللبناني، من مختلف الطوائف والمذاهب، وفي جميع الدوائر، لترجمةْ ما يصبو إليه من أهدافٍ في المرحلة المقبلة اي كتلة نيابية قادرة على الضغط لتحقيق المشاريع.

أما الاقتراعُ للمستقبل بذهنية الماضي، فلن يُنتج إلا تأبيداً لحاضرٍ، يرى كثيرون أن سلبياتِه الكثيرة، تتطلب نهضةً وطنيةً شاملة، في عهدٍ، يرى اللبنانيون أنه قادرٌ على نقل الوطن من مكان إلى مكان.

لكن، قبل الدخول في تفاصيل السياسة، وقفةٌ إنسانية مع مرضى السرطان، فما اجملَ العطاء، وما أفعلَ قدرتِه على اجتراح المعجزات!
OTV News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout