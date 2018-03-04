كنعان من زرعون المتنية: الانماء لا حزب ولا طائفة له بالنسبة لنا والمشاريع بدأناها قبل سنوات ونستكملها بعيدا عن اي اعتبار سياسي او انتخابي - صور بعدسة الزميل جورج فغالي

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اكد النائب ابراهيم كنعان في لقاء بدعوة من بلدية زرعون المتنية اقيم في نادي السنديانة في البلدة، بعد انجاز عدد من المشاريع الانمائية في البلدة "اننا للانجاز في هذا العهد والانماء لا حزب او طائفة له والمشاريع بدأناها قبل سنوات ونستكملها اليوم بعيدا عن اي اعتبار سياسي او انتخابي فهذه مدرستنا التي لا تعتبر الخدمة العامة منة من احد".

اللقاء حضره رئيس البلدية رمزي ضو والمختار ورئيس نادي السنديانة هشام ضو وعدد من مشايخ البلدة والاهالي.

ورحب رئيس البلدية بكنعان شاكرا اياه بعد انجاز محطة كهرباء في زرعون، على انتهاء المرحلة الاولى من شبكة التوتر العالي بين زرعون وضهور الشوير، على ان يتبعها مرحلة اخرى نهائية لوصل التوتر حتى حدود زرعون مع ضهور الشوير وإضافة محطة جديدة.

ولفت ضو الى ان ملف الصرف الصحي سيتابع في الايام المقبلة مع النائب كنعان الذي سبق له وان عمل على تحقيق مشاريع انمائية للبلدة في عهد البلدية السابقة.

اما كنعان فقال" ان الحرمان كبير ويعود لعقود في المتن وجبل لبنان، ومررنا بفترات صعبة، وانا ممن عاش خارج لبنان 15 عاما، وقد عدنا الى الوطن ووضعنا ايدينا بأيدي بعض. ونحن اليوم نقوم بواجباتنا لاننا انتخبنا لنتحدث باسم الشعب ورفع صوته في المجلس وفي الادارات. وكانت لي تجربة مع الوزير غازي العريضي في السنوات السابقة عندما كان وزيرا للاشغال، وقد جلنا في قرى وبلدات المتن ساحلا ووسطا وجردا وانجزنا الكثبر بالتعاون في ما بيننا.

وذكر كنعان بأن موازنة الاشغال في المتن كانت مليار ليرة قبل العام 2010، وارتفعت الى 33 مليار ليرة بعد العام 2010، واستمرت بالارتفاع، وهو دليل على انه بالتعاون النيابي البلدي الوزاري نصل الى نتيجة.

وقال كنعان "بهذا العهد نسعى جميعا للانجاز وما حصل على صعيد الكهرباء في زرعون هو البداية والمشروع الثاني سيكون الصرف الصحي الذي انجز في العديد من البلدات ويستكمل في اخرى، وفي زرعون ستمد الشبكات مع تأمين الاعتمادات لمحطة التكرير في السفيلة".

وردا على سؤال قال كنعان " زيارتي ليست امتخاببة، وهي ليست الاولى ولن تكون الاخيرة. ولا اطلب منكم التصويت في الانتخابات الا بحسب قناعاتكم واقتناعكم بالعمل الحاصل في المتن".

واكد كنعان ان المحاسبة مطلوبة نعم، لكنها لا تكون بالشعارات والصربخ، بل بالعمل الجدي، وتبدأ بالرقابة البرلمانية وهو ما عملنا عليه في لجنة المال والموارنة منذ العام 2009 ونستكمله اليوم، مكررا المطالبة بالموازنة مع الاصلاحات والتي باتت اليوم مطلبا دوليا والممر لتعزيز الثقة بلبنان واطلاق الاستثمارات.

واكد كنعان متابعة ملف المهجربن العالق في البلدة مع الوزارة وصندوق المهجرين بدءا من الاسبوع المقبل.