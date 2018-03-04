حفل ضخم لبيبلوراما بالكازينو : تكريم شخصيات متنية والمطران رولان ابوجوده على راس المكرمين

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أقامت مؤسسة بيبلوراما حفلها التكريمي تحت شعار " ثمار الانسانية للسنة الثالثة في قضائي المتن وبعبدا في كازينو لبنان صالة السفراء بحضور ممثل غبطة البطريرك الراعي ممثلاً براعي ابرشية بيروت المارونية المطران بولس مطر والمفتش القضائي العام الرئيس مالك صعيبي والنائب نبيل نقولا ووزير الطاقة سيزار ابي خليل ومستشار رئيس الجمهورية للتعاون الدولي الوزير السابق الياس بوصعب وممثلين عن الاحزاب اللبنانية ورئيس المركز الكاثوليكي للإعلام الاب عبدو بوكسم ورئيس كريتاس لبنان الاب بول مطر وقيادات رسمية ودبلوماسية واغترابية واقتصادية وانمائية واعلامية وفعاليات متنية ...

قبل التكريم كانت كلمة بيبلوراما قدّمتها الاعلامية المتألقة جوال بويونس تحدثت فيها عن معنى ثمار الانسانية ومسيرة التكريم واعتبرتها أيقونة يفتخر بها من يحمل درعها ويقف على المنصةليحظى بالتكريم ...

بعد كلمة الترحيب بدأ الحفل بتكريم عميد المكرمين في هذه السهرة المطران رولان ابوجوده الذي رغم وضعه الصحي شارك وتكرّم وبارك أيقونة ثمار الانسانية على مسرح الكازينو فشكر القيمين على مؤسسة بيبلوراما بحضور ممثل البطريرك المطران مطر الذي قال كلمة حق في مسيرة حياة المطران المكرّم ابوجوده ، بعدها تابعت الاعلامية بويونس في طلب الاسماء المكرمة في هذه الأمسية : وهم عشرة الاعلامي سيمون ابي فاضل ، رئيسة حزب الخضر السيدة ندى زعرور ، رجل الاعمال المغترب انطوان الراعي ، الموسيقي حبيب ألبرتو ، المحامي شربل رزق ، الاستاذ منصور فاضل ، المحامية غريس كامل مبارك ، الدكتور هشام نايف أمهر ، الدكتور كابي سمعان ، رئيس بلدية جل الديب الاستاذ ريمون عطيه ، بعد الانتهاء من حفل تقديم الدروع مع نبذة عن مسرة ونضال كل مكرّم وكل ضمن اختصاصاته ومجال عطاءاته ، اخذت لقطة تذكارية المكرمين والقيميين على الحفل وقطع قالب الحلوى احتفاءً " بثمار الانسانية شاكرين الصحافي نخله مرعب وفريق العمل.