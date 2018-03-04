المطران جورج خضر " ايقونة " الكنيسة المشرقية

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عماد جودية - المستشار الرئاسي والحكومي السابق -

قرأنا بالامس البيان الصادر عن المركز الارتوذكسي للاعلام في بطريركية انطاكية الارتوذكسية حول تكريم بطريرك كنيستنا يوحنا العاشر للصديق العلامة المطران جورج خضر متروبوليت جبل لبنان بتقليده وسام القديسين بطرس وبولس من رتبة كومندور كبير، وذلك اثر تقديمه كتاب الاستعفاء من مسوءولياته والاستقالة من مهامه كمتربوليت للابرشية.

لقد ربطتني بالمطران جورج خضر صداقة شخصية وعاءلية منذ العام ١٩٧٨ وكان عرابيها كل من الصديقين الراحل الوزير فوءاد بطرس والرءيس سليم الحص اطال الله بعمره . وقد توج المطران خضر صداقته الشخصية والعاءلية معي ومع زوجتي كاترين في تراسه خدمة اكليل ولدنا الغالي جاد في السابع من ايلول عام ٢٠١٣ . لذلك مهما قلت عن المطران جورج خضر فان الكلام لن يفيه حقه .

لقد حضرت معه حلقات حوارية - فكرية خاصة مع كبار من بلادي اذكر منهم الروءساء : الياس سركيس ، رشيد كرامي ، حسبن الحسيني ؟ سليم الحص والوزيرين فوءاد بطرس وغسان تويني والشيخ الجليل العلامة الدكتور صبحي الصالح . وكان لي شرف مرافقتهم وصداقتهم الشخصية جميعهم دون استثناء.

تعلمت من المطران جورج خضر ، ثلاثة : ١- الانصات بتمعًن عندما يتكلم العارفون والعالمون ٢- التحدث بكلمات مفيدة لمن يسمعك ٣- احترام الذات في تقديم رايك لمن يسمعك ليحترمك الاخرين.

المطران جورج خضر كان وسيبقى علامة فارقة ومميزة داخل كنيستنا الانطاكية الارتوذكسية ، وفي اوساط الجسم اللاهوتي المسيحي المشرقي ، وبين اعلام المفكرين الروحيين المسيحيين والمسلمين معا.

يمكنني القول ان وسام القديسين بطرس وبولص لا يليق بالمطران جورج خضر فحسب بل يكبر به . وارثه الروحي - اللاهوتي سيبقى غنًى للاجيال المقبلة لانه انطلق من وحدانية العقل مع الروح وجسد روءية مسيحية مشرقية التقت مع الاسلام القراني ب اياته السامية فشكلا معا نظرة روحية واحدة متسامحة بعيدة عن كل فكر ديني متطرف هدًام.

سيدنا المطران الصديق جورج خضر كنت وستبقى " ايقونة" كنيستنا المسيحية المشرقية اطال الله بعمرك لنبقى نغرف من فكرك النير لنا ولاجيالنا القادمة.