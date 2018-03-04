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أنطوان حبيب: الى متى سنبقى شاهدين على هجرة خيرة شبابنا الى الخارج؟!

4
MARCH
2018
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موقع إعلاميو الميناء-

 اكد رئيس جمعية انماء طرابلس والميناء أنطوان حبيب ان ترشحه للانتخابات النيابية جاء بهدف خدمة الاهل والاحباب في مدينة طرابلس الذي هو واجبنا تجاهم معتبرا ان مدن الشمال تستحق منا كل الجهد والدعم ومهما كانت النتائج سنبقى حاملين همومها وقضاياها لاننا نحترم بكل تقدير الارادة الديمقراطية لاهلنا وخياراتهم .

كلام حبيب جاء خلال لقائه وفودا شعبية وعائلات التقاها لدى زيارته دارة السيدة هدى عبد و السيد سليم العلي وكذلك في مقهى مازن شليلات و مقهى stavo في مدينة الميناء.

واشار حبيب الى انه آن الاوان لكي تتمثل مدينة الميناء في مجلس النواب والخروج من التهميش والغبن الذي فرض عليها لسنوات عديدة مضت فكيف لمدينة مثلها بواجهة بحرية مميزة وطاقات قادرة ان لا يكون فيها مرفق صحي كالمستشفى وهذا على سبيل المثال لا الحصر.

وتسائل الى متى سنبقى شاهدين على هجرة خيرة شبابنا الى الخارج وخسارة هذه الطاقات ونحن نرى المشاريع التي من شأنها ان تعزز قدرات العجلة الاقتصادية وبالتالي تؤمن فرص عمل للشباب مغيبة ومنسية في الادراج؟ مشددا على اهمية وحساسية هذا الملف بسبب ما يعانيه ابنائنا في الغربة وحرقة قلوب اهاليهم بعدما قدموا الغالي والنفيس لكي يحصلوا على شهاداتهم .

وردا على سؤال اكد حبيب على ضرورة تأمين التعليم المجاني للجميع وبخاصة مع ارتفاع اقساط المدارس الخاصة الامر الذي يشكل عبء كبير على اصحاب الدخل المحدود .

وشدد على ضرورة الاهتمام بالمناطق الشعبية في الشمال المحرومة من الانماء وتطبيق العدالة الاجتماعية فيها بالعمل على اعادة تاهيل كافة البنى التحتية فيها وكل ما يلزم لحياة كريمة من ماء وكهرباء وطرقات سليمة.

كما كان لحبيب شرحا مبسطا حول قانون الانتخابات داعيا الجميع لممارسة حقه الديمقراطي في الاقتراع، شاكرا للجميع حفاوة الاستقبال.

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