قداس في كنيسة سيدة الوردية في لاسا بمشاركة الوزير باسيل

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شارك الوزير جبران باسيل بالقداس الالهي في كنيسة السيدة في لاسا، الذي ترأسه المونسنيور جورج قزي، في حضور النائبين ابي رميا والخوري والنائب السابق شامل موظايا، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الهندسية سيمون سعيد، المدير العام لمياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران، منسق قضاء جبيل طوني ابي يونس وحشد من الفاعليات، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

وفي القداس توجّه الخور اسقف القاضي جورج قزي للوزير باسيل بالقول: "اعطيت مثالا رائعا في التقوى والايمان والالتزام فلاول مرة نجد مسؤولا يقرأ رسالة للقديس بولس على مذبح الرب."