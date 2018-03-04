هذا ما يحمله طقس الأسبوع المقبل

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توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاثنين صافيا الى قليل الغيوم ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس مستقر ودافئ يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الثلاثاء حيث يتقلب محليا.

- الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، كما تنخفض نسبة الرطوبة.

الإثنين: صاف الى قليل الغيوم ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.



الثلاثاء: غائم جزئيا بسحب متوسطة مرتفعة مع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الفترة الصباحية، تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي وملحوظ خلال النهار، وتنشط الرياح وتشتد احيانا (65كلم/س)، ويتوقع تساقط الرذاذ على الجبال والداخل اعتبارا من بعد الظهر ويتكون الضباب على المرتفعات.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل 12 الى 24 درجة، فوق الجبال من 11 الى 22 درجة، في الداخل من 6 الى 23 درجة.

- الرياح السطحية: متقلبة ضعيفة، سرعتها من 8 الى 25كم/س

- الانقشاع: جيد

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و 60 %.

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء:19 م.



- الضغط الجوي: 758 ملم زئبق



- ساعة شروق الشمس: 06,04 ساعة غروب الشمس: 17,36 .