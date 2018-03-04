أبو زيد ممثلاً رئيس التيار الوطني الحر في عشاء للجالية اللبنانية في السويد: شاركوا في صنع القرار في لبنان...صوتكم يؤسس لمرحلة جديدة

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شارك النائب أمل ابو زيد ممثلاً رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل في العشاء السنوي للتيار الوطني الحر الذي أقيم في العاصمة السويدية استوكهولم بمشاركة السفير اللبناني حسن صالح والنائب اللبناني في البرلمان السويدي روجيه حداد وحضور منسقّات التيار الاربع في السويد.وألقى كلمة دعا فيها اللبنانيين المنتشرين في السويد الى المشاركة في صنع القرار في لبنان.وقال " صوتكم يؤسس لمرحلة جديدة في لبنان ، فصوّتوا ولا تقصّروا بممارسة حقكم الديموقراطي ".

وقال النائب ابو زيد " زيارتي اليوم تأتي في سياق الزيارات التي بدأها معالي وزير الخارجية جبران باسيل الى الانتشار اللبناني وفي سياق التواصل مع أبنائنا المغتربين.وهنا اقول للمغتربين والمنتشرين الذين تسجّلوا الى الانتخابات في السفارة : مارسوا حقكم وإنتخبوا في ايار المقبل.ومن لم يتسجّلوا أدعوكم للسفر الى لبنان والمشاركة الفعلية في العملية الديموقراطية. ربما لا يكون هذا القانون الانتخابي هو الأمثل ولكن خطونا خطوة الى الامام ".

واضاف ابو زيد ممثلاً رئيس التيار " كثيرون تركوا لبنان ويتمنون العودة الى بلدهم الذي غادروه قسراً في خلال الحرب البشعة التي دفعنا فيها شهداء كي يبقى لبنان، ولبنان لا يغفل عنكم وأنتم في القلب وقد أصرّينا على حق المنتشر اللبناني بالمشاركة في الحياة السياسية فعلياً وألا يقتصر التواصل على طلب مساعدة علماً أن الاموال التي تأتي من الخارج الى لبنان تساعد في تنمية الاقتصاد.".

وتحدث ابو زيد عن اهمية قانون استعادة الجنسية اللبنانية وقال " عملنا على هذا القانون على مدى سنوات وكذلك سعينا له في المؤسسة المارونية للانتشار وهذا القانون ليس موجّهاً فقط للمسيحيين إنما لكل اللبنانيين الذين نريد فتح المجال امامهم لاستعادة جنسيتهم ".

وبعدما وجّه تحية الى رئيس الجمهورية فخامة العماد ميشال عون أكد " أن لبنان لن يتراجع عن حقه في موضوع النفط ولا نخاف لأننا اقوياء بالدفاع عن حقنا وأرضنا في وجه اسرائيل ".

وكان ابو زيد وصل الى العاصمة السويدية استوكهولم وكان في استقباله منسّقو التيار الوطني الحر في السويد.وأجرى ابو زيد فور وصوله لقاءات حوارية مع أبناء الجالية اللبنانية وأبناء جزين في فندق شيراتون وبادر ابناء الجالية بالقول " رغم الصقيع الذي بلغ 13 درجة تحت الصفر فإن حرارة الاستقبال هنا من منسّقي التيار ومن أبناء الجالية كافية لجعلنا نشعر أننا في لبنان".

وأكد أبو زيد في خلال الحوار " أن التيار الوطني الحر ماض بخطة الاصلاح في كل الملفات التي يستلمها ".لبنان بحاجة لكل مغترب ووجودنا بينكم اليوم اكثر من واجب.

دوركم كبير للمرحلة المقبلة وسينهض بلدنا بفضل سياسة وحكمة فخامة الرئيس العماد ميشال عون.

وحلّ نائب جزين ضيفاً على أسرة تلفزيون "سوريويو سات" السرياني حيث أجريت معه مقابلة تناولت الوضع في لبنان والشرق وشؤون المسيحيين ، وتمّ تنظيم زيارة له الى كنيسة الرعية ، وقدّمت أسرة التفزيون للنائب أبو زيد درعاً تكريمياً.