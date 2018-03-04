living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إنتخابات 2018: هل يختار الحريري لائحة عكار على القاعدة الوراثية؟

4
MARCH
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

جهاد نافع-

في العام 2005 اختار الرئيس الحريري هادي حبيش مرشحا على لائحته واصبح منذ ذلك الحين نائبه المفضل بالرغم من ظهور اصوات حينذاك تنتقد اختيار الحريري له لاعتباره من فلول «النظام السوري». حسب مقربين من الرئيس الحريري ان الحريري كان موفقا بحيث استطاع ان يدجن حبيش ليصبح ركنا من اركان 14 اذار وتيار المستقبل.


يقول هذا المقرب من الحريري ما المانع من تكرار التجربة مع اكثر من شخصية سياسية عكارية لها حيثية شعبية في دائرة عكار الانتخابية سواء كانت هذه الشخصية من عائلة المرعبي او من عائلة البعريني؟..


فالمراعبة في عكار يشكلون كتلة ناخبة لا يقل عددها عن 5 الاف صوت، وعائلة البعريني لها رصيدها الشعبي الموروث منذ عهد الراحل محمد محمود البعريني «ابو وجيه» الى عهد النائب السابق وجيه البعريني وكان لهذه العائلة دور في الحياة السياسية العكارية وخاصة في منطقة الجرد والسهل.


لذلك فان اتجاه الحريري بات منصبا نحو هاتين العائلتين وقد تسربت معلومات عن لقاء عقده الرئيس الحريري مع رئيس الجامعة المرعبية رجل الاعمال غسان المرعبي الذي بات يعرف في عكار بانه صانع السياسيين المراعبة. وانه كان خلف وصول النائب معين المرعبي الى منصب النيابة وانه هو الذي اقترح على الحريري ترشيح معين المرعبي في دورة 2009. وان هذا اللقاء لم ينته الى اتفاق بين الرجلين بل انتهى بقول غسان المرعبي للحريري بامكانك ان تأخذ الى لائحتك من تشاء لانني هذه المرة لست مستعدا لتولي نفقات اي مرشح مرعبي جديد ولا اللائحة.


يقول المصدر ان سبب ذلك لقناعة لدى الرئيس الحريري بانه يريد نوابا ملتزمين بتياره وان العين على عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل طارق المرعبي نجل النائب السابق طلال المرعبي وخيار الحريري ناتج عن سببين اولا، ان طارق المرعبي عضو في مكتبه السياسي وهو شاب تربطه علاقة عمل مع جهاد عرب. والسبب الثاني انه نجل النائب السابق طلال المرعبي الذي وعده الحريري اكثر من مرة بحقيبة وزارية كما وعده في دورتين متتاليتين بان يكون على لائحته واخلى الحريري بكل الوعود التي قطعها للمرعبي. وان الوقت قد حان ليفي بهذا الوعد من خلال ترشيح نجله طارق.


اما غسان المرعبي فقد سبق له ان رشح كلا من النائب السابق مصطفى هاشم «مرعبي» ووسيم غاندي المرعبي على ان يختار الحريري احدهما وهذا ما لم يلقى تجاوبا من الحريري.


اما عائلة البعريني فقد مهد امين عام تيار المستقبل احمد الحريري منذ اكثر من سنة بعلاقة مع هذه العائلة بعد اشارات عن نية وليد البعريني نجل النائب السابق وجيه البعريني الترشح للانتخابات بمظهر سياسي جديد ومسألة ترشيح وليد كانت موضع تجاذب داخل العائلة في ظل تمسك النائب السابق وجيه البعريني بمساره السياسي المعروف وبشعاراته المعتادة وارتباطه الوثيق بمحور المقاومة خاصة وانه يرأس اجتماعات دورية لقاء الاحزاب والقوى الوطنية والقومية في قوى 8 اذار.


وقدم وجيه البعريني ترشيحه رسميا ليكون قطب لائحة المقاومة في عكار بينما اتجه نجله وليد للقاء الرئيس الحريري قبل سفره الى السعودية الاسبوع الماضي وظهرت بوادر على ان الحريري بات متجها الى ضم وليد البعريني الى لائحة المستقبل في عكار.


تسرب هذه المعلومات ادى الى اثارة غضب شريحة من مناصري تيار المستقبل الذين يحاولون الضغط على الرئيس الحريري لمنعه من ترشيح وليد البعريني.


فهل يخضع الرئيس الحريري لهذه الضغوط؟ ام يستمر في خياره؟
من جهته فان النائب السابق وجيه البعريني اتخذ خياره بالترشح ومن موقعه كحليف لمحور المقاومة وهو يعتقد ان فرص الفوز متوفرة جيدا وفق القانون الجديد والصوت التفضيلي خاصة عندما تتشكل لائحته من مرشح للحزب القومي ومرشح عن المقعد العلوي ومرشح وادي خالد لم يحسم بعد. بالاضافة الى ضم النائب السابق مخايل الضاهر الذي تقدم بترشيحه الرسمي وهو قطب سياسي له وزن شعبي كبير في عكار ويعتبر المنافس الجدي لمرشح تيار المستقبل هادي حبيش. اضافة الى النائب السابق كريم الراسي وما لدور تيار المردة في عكار من موقع معروف وحيثية شعبية لا يستهان بها. فهل تستطيع هذه اللائحة مواجهة لائحة تيار المستقبل الذي لا يزال حاضرا في عكار بشكل متوازن رغم تراجعه النسبي. لكن العاطفة تلعب دورا في النتيجة.

الديار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout