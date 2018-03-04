living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الجسر: السعودية أساسا لم تخرج لتعود

4
MARCH
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قال عضو كتلة «المستقبل» النائب والوزير السابق سمير الجسر، إن «تياره اعتمد خيار الابتعاد من التحالفات مع قوى أخرى وأن تكون لوائحه في معظم الدوائر من محازبين للتيار ومن الأنصار، وإن البعض لم يترشح بناء على خياره وليس لأنه كما قيل أظهر عدم ولاء للرئيس سعد الحريري، فليس هناك أحد لم يظهر ولاءه له من التيار».

وأشار إلى أنه «سيكون هناك تعاون محدود في بعض الدوائر مع بعض الفرقاء، مثل التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، في إطار تبادل مصالح انتخابية».

واعتبر الجسر رداً على سؤال عن عودة السعودية إلى لبنان وموقفها من الانتخابات وما يتردد عن قلقها مـــن «حزب الله» وتحالف رئيس الجمهورية ميشال عون معه، أنها «أساسا لم تخرج لتعود».

وأضاف: «للسعودية وضع خاص بحكم حرب اليمن وما يجري على حدودها ولها سلم أولويات لأن الخطر على أبــــوابها وهناك من يتدخل في أمن الخليج ونحن نتفهم موقفها. فنحن لا نقبل أن يتدخل أحد في شــــؤوننا، لماذا نقبل أن يتدخل لبناني في شؤون الغـــير؟ هذا ليس مقبولاً لمصلحتنا كلبنانيين».

وأكد أن زيارة الوفد السعودي لبنان استمرار للعلاقة معه. والسعودية معروفة بأنها على مسافة واحدة من كل اللبنانيين وما يميزها عن غيرها أنها عملت لمصلحتهم جميعاً وليس لفئة، ويهمها ألا يُستخدم لبنان منصة للتآمر على أمنها والأمن العربي».

وتابع: «الجانب السعودي يعرف دقة الوضع في لبنان ولا يرغب في أن تنتقل نار الحرب في المنطقة إليه»، موضحاً أن أسماء اللائحة في دائرة الشمال الثانية (طرابلس- المنية والضنية) تقررت من دون إجراء اتصالات مع الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي والوزير فيصل كرامي، لأن خيارنا من البداية خوض الانتخابات من مرشحي «المستقبل». وتوقع أن «يكون عدد اللوائح المتنافسة في الدائرة خمس لوائح».

الحياة
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout