الجسر: السعودية أساسا لم تخرج لتعود

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قال عضو كتلة «المستقبل» النائب والوزير السابق سمير الجسر، إن «تياره اعتمد خيار الابتعاد من التحالفات مع قوى أخرى وأن تكون لوائحه في معظم الدوائر من محازبين للتيار ومن الأنصار، وإن البعض لم يترشح بناء على خياره وليس لأنه كما قيل أظهر عدم ولاء للرئيس سعد الحريري، فليس هناك أحد لم يظهر ولاءه له من التيار».

وأشار إلى أنه «سيكون هناك تعاون محدود في بعض الدوائر مع بعض الفرقاء، مثل التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، في إطار تبادل مصالح انتخابية».

واعتبر الجسر رداً على سؤال عن عودة السعودية إلى لبنان وموقفها من الانتخابات وما يتردد عن قلقها مـــن «حزب الله» وتحالف رئيس الجمهورية ميشال عون معه، أنها «أساسا لم تخرج لتعود».

وأضاف: «للسعودية وضع خاص بحكم حرب اليمن وما يجري على حدودها ولها سلم أولويات لأن الخطر على أبــــوابها وهناك من يتدخل في أمن الخليج ونحن نتفهم موقفها. فنحن لا نقبل أن يتدخل أحد في شــــؤوننا، لماذا نقبل أن يتدخل لبناني في شؤون الغـــير؟ هذا ليس مقبولاً لمصلحتنا كلبنانيين».

وأكد أن زيارة الوفد السعودي لبنان استمرار للعلاقة معه. والسعودية معروفة بأنها على مسافة واحدة من كل اللبنانيين وما يميزها عن غيرها أنها عملت لمصلحتهم جميعاً وليس لفئة، ويهمها ألا يُستخدم لبنان منصة للتآمر على أمنها والأمن العربي».

وتابع: «الجانب السعودي يعرف دقة الوضع في لبنان ولا يرغب في أن تنتقل نار الحرب في المنطقة إليه»، موضحاً أن أسماء اللائحة في دائرة الشمال الثانية (طرابلس- المنية والضنية) تقررت من دون إجراء اتصالات مع الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي والوزير فيصل كرامي، لأن خيارنا من البداية خوض الانتخابات من مرشحي «المستقبل». وتوقع أن «يكون عدد اللوائح المتنافسة في الدائرة خمس لوائح».