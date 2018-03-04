بري: عدم إجراء الانتخابات يخرب البلد

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يتزايد الهمس مجددا حول مصير الانتخابات، والشكوك باحتمالات إجرائها، نتيجة الظروف الإقليمية المتدهورة والداخلية المتعثرة بقانون انتخابات صعب الفهم والممارسة، الأمر الذي رفضه رئيس مجلس النواب نبيه بري.

الذي شبه الهمس الحاصل اليوم بما حدث في انتخابات 1992 يوم توالت التقارير الأمنية وغير الأمنية التي تشكك في إجراء الانتخابات.

وقال بري: هناك من يشكك، وهؤلاء لا يقرأون الواقعة والوقائع جيدا، وأنا اقول بشكل حاسم ونهائي إن الانتخابات ستجرى ولا توجد قوة في الدنيا لتوقفها. أو تعطلها.

وأضاف: ان خطورة عدم إجراء الانتخابات يخرب البلد، ولا احد يعود يحكي مع أحد ولا أحد بالخارج يحكي معنا، بمعنى أننا نصبح دولة مهترئة.