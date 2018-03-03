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في الوقت الذي يتابع اللبنانيون ملهاة زياد عيتاني ومأساة الكهرباء ولا مبالاة النفايات يعلن الاليزيه عن ارجاء زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى العراق ولبنان في النصف الاول من نيسان المقبل مع تثبيت موعد مؤتمر سيدر في 6 نيسان في العاصمة الفرنسية .

وفي حمأة التجاذبات والسجالات والتصريحات المتبادلة بين الاجهزة داخليا برزت الى الواجهة عقبات انعقاد مؤتمر روما الخاص بدعم الجيش اللبناني ومنها ما يتعلق بالدولة المضيفة واعذار الدول المشاركة والاهم موقف اسرائيل التي تنشط باتجاه واشنطن لتعطيل المؤتمر او جعله يفرض قيودا قاسية على تسليح الجيش ونوعية ما سيزود به من عتاد ومعدات واسلحة في وقت يسوق الاعلام الاسرائيلي ان الادارة الاميركية الراغبة في مساعدة لبنان وتشجيع المانحين الدوليين على ذلك لا تبدو واثقة من قدرة الدولة اللبنانية على اقرار المشاريع الممولة في ظل هشاشة التماسك السياسي الداخلي اللبناني كما يزعم ويسوق اعلام العدو .

في هذا الوقت يحاول اللبنانيون ومنذ البارحة الاجابة على حزورة الاسبوع : زياد مدان ام مهان ؟ جهاز يقول انه بريء وجهاز يؤكد انه متهم . تارة عميل وتارة بطل . تلفيق ادانة ام تلفيق براءة ؟ دخلت السياسة خرج القضاء او احراج للاخراج . ومن المستفيد من ازمة الثقة المفتعلة بالمؤسسات السياسية والامنية والقضائية في وقت يتحضر لبنان لثلاثة مؤتمرات دولية ولانتخابات نيابية يقفل باب الترشيحات اليها الاسبوع الطالع .

والى بيروت ينتظر اللبنانيون عودة الرئيس سعد الحريري من الرياض بأية حال يعود من زيارة عاجلة ونتائج آجلة . متناغما مع السعودية ومتصادما مع حزب الله ام يعود متسلحا بتفهم سعودي لاجندته ولسياسة المهادنة والتهدئة التي اتبعها ويتبعها مع حزب الله منذ التسوية الرئاسية في 2016 وما بعد الاستقالة الحكومية في 2017 . نأي بالنفس وربط نزاع وتثبيت تحالفات وترميم اخرى . والاهم عدم التضحية بما تحقق حتى الان . البداية من اعادة تحريك ملف زياد عيتاني