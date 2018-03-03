البطريرك يوحنا العاشر يكرم المطران جورج خضر

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بيان صادر عن المركز الأنطاكي الأرثوذكسي للإعلام في بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس

البلمند، 3 آذار 2018



قام غبطة البطريرك يوحنا العاشر بتكريم سيادة المطران جورج خضر متروبوليت جبيل والبترون وما يليهما في دار المطرانية في برمانا في الثالث من آذار 2018 وذلك بتقليده وسام القديسين بطرس وبولس من رتبة كومندور كبير (وسام الكرسي الأنطاكي الأعلى) تقديراً للجهود الكبيرة التي بذلها في خدمة الأبرشية المذكورة والكنيسة عامةً لما يقارب نصف قرن. وجاء التكريم إثر تقديم المطران جورج كتاب الاستعفاء من مسؤولياته والاستقالة من مهامه كمتروبوليت للأبرشية.

هذا، وسيقوم غبطته بتعيين معتمدٍ بطريركيٍّ وفق الأصول الكنسية والقانونية.