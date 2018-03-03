حمدان: نثمن تصويب معالي وزير العدل سليم جريصاتي للأمور وحماية القضاء اللبناني

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تعليقاً على البيان الذي صدر من المكتب الإعلامي لدولة رئيس الحكومة سعد الحريري حول قضية زياد عيتاني، غرّد العميد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي:

يثبت دولة الرئيس سعد الحريري مرة جديدة حكمته وصوابية القرارات المتّزنة فيما يتعلّق بوجوب الحفاظ على المؤسسات الرسمية القضائية والأمنية، خاصة في هذا الجنون الانتخابي التي تتصاعد حدّته دون حسيب أو رقيب ..

كما نثمن تصويب معالي وزير العدل سليم جريصاتي للأمور وحماية القضاء اللبناني، والأجهزة الأمنية المكلفة صيانة الأمن الوطن اللبناني في هذه الظروف الصعبة