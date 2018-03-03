كيف علق النائب حبيش على قضية عيتاني والمقدم حبيش؟!

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صدر عن النائب هادي حبيش البيان التالي تعليقاً على قضية عيتاني وتوقيف زوجة شقيقه المقدم سوزان حبيش : "في سياق المستجدات التي طرأت في قضيّة الممثّل زياد عيتاني وما نتج عنها من تضارب معلومات عن التحقيقات الجارية، وبالرغم من دقّة وحساسيّة الموقف الذي نمرّ به كعائلة، نؤكّد أوّلاً للرأي العام أنّنا تحت سلطة القانون ونحتكم أوّلاً وأخيراً لعدالة القضاء الذي نحترم ونجل. ثانياً نتمنّى على الرّأي العام وعلى وسائل الإعلام والنّاشطين على مواقع التّواصل الإجتماعيّ، وحفاظًا على سريّة ونزاهة التّحقيق، سحب هذا الموضوع من التّداول الإعلاميّ خصوصًا أنّنا في مرحلة تسابق انتخابيّ يحاول فيها البعض استغلال هذا الملف لحسابات انتخابيّة ضيّقة.

وأخيراً أمضينا عمرنا وسنستمرّ في خدمة النّاس ودفع الظّلم عنهم ومناصرة قضاياهم المحقّة ولن نحيّد عن هذا المبدأ مهما صعبت الظروف".