كيف علق الرئيس عون على خبر تبرئة العيتاني ؟!

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صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الاتي :

اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان ما تناقلته وسائل الاعلام وما صدر من مواقف حول عمل الاجهزة الامنية والتحقيقات التي تجريها في مواضيع تتعلق بأمن البلاد وسلامتها ، هو خارج عن اطار الاصول والقواعد القانونية التي تحفظ سرية التحقيق، كما انه يستبق الاحكام التي يمكن ان يصدرها القضاء، فضلا عن كونه مليء بالمغالطات .

ودعا الرئيس عون الى ضرورة التزام الجميع سرية التحقيق وعدم توزيع اي معلومات قبل اكتمال الاجراءات القانونية والقضائية المرعية الاجراء. كما شدد على ضرورة ابقاء الملفات التي وضع القضاء يده عليها ، بعيدة عن اي استغلال لأي هدف كان.