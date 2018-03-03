كيف علّق المكتب الاعلامي للرئيس سعد الحريري على قضية الفنان زياد عيتاني؟

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صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس سعد الحريري :

تأكيداً على وضع الامور في نصابها الحقيقي ، يدعو رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الى سحب قضية الفنان زياد عيتاني من التجاذب السياسي والاعلامي ، والتوقف عن استغلالها لاغراض تسيء الى دور القضاء والاجهزة الامنية المختصة .

إن هذه القضية في عهدة الاجهزة القضائية والامنية التي تتحمل مسؤولياتها وفقاً للقوانين بعيدا عن أي تسييس ، وهو ما تولاه جهاز امن الدولة في مرحلة ما وقام بواجباته في اجراء التحقيقات اللازمة استناداً للمعلومات التي تكونت بين يديه . وهو ما تقوم به حالياً قوى الامن الداخلي وفرع المعلومات التي وضعت يدها على الملف بتكليف من الجهة القضائية المختصة .

ان مستجدات قضية الفنان عيتاني في عهدة القضاء ، الذي يملك منفرداً حق البت فيها وتوجيه الجهة الامنية المختصة للسير بالتحقيقات اللازمة ، وخلاف ذلك من دعوات ومحاولات للاستغلال والتسييس

امور غير مقبولة ، يجب التوقف عنها والتزام حدود الثقة بالقضاء اللبناني واجهزة الدولة الامنية .