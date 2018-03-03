إنتخابات 2018 - روكز: لائحة كسروان الفتوح جبيل اكتملت بنسبة كبيرة

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اعلن العميد شامل روكز ان “‏لائحة كسروان الفتوح – جبيل قد اكتملت بنسبة كبيرة”. ولفت الى ان “البعض وصفها بالمتناقضة اما هي فمتنوعة”.

وخلال عشاء تكريمي للاعلاميين، أكد روكز ان “دمه من كل لبنان ودورته الدموية تنطلق اليوم من كسروان الفتوح جبيل قلب لبنان الى كل لبنان”.

وقال “ان ‏من وصف لائحة كسروان الفتوح جبيل بالمتناقضة قال عن الوزير زياد بارود انه مسالم ولم يتحدث عن اعضائها الآخرين”. واضاف “اقول لكم انني كنت مقاتلا لا قاتلا، ولم اعتمد الاجرام خلال حياتي العسكرية حيث قاتلت من اجل السلم وكل لبنان”.

ولفت روكز الى ان ‏لديه افكاره التي تتطابق مع الرئيس العماد ميشال عون والتيار الوطني الحر، لكن لديه افكاره الخاصة ايضا الواردة في برنامجه الانتخابي الذي سيعلنه الثلثاء المقبل “لأن التنوع يخلق الغنى”.