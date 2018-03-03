انتخابات 2018 : شهيات انتخابية جديدة في بعبدا و٣ لوائح للمجتمع المدني

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برزت في الايام الماضية بورصة اسماء مستقلة جديدة في قضاء بعبدا خصوصا بعدما عاد المرشح فؤاد شهاب الى حضن التيار الوطني الحر ملتزما بقرارات الحزب ترشيحا و انتخابا والتي كانت معظم هيئات المجتمع المدني تعتمد عليه في تجيير العدد الاكبر من الاصوات للائحة.

وبفعل بعض الخلافات الذي نشأت بين مجموعات الحراك المدني خرجت الى العلن عدة أسماء مارونية تتمنى أن تقع القرعة عليها في لوائحها وهم: ايلي غاريوس،نعوم أبي راشد،بول أبي راشد، خليل الحلو،ماري كلود سعادة،ميرنا صعب ،بول كرم، زياد عقل، جوزيف ونيس، عبدو سعادة و عبدو دكاش ومن المتوقع أن تعلن لائحتان غير مكتملتان من المجتمع المدني تضاف الى الائحة الثالثة التي أعلنها أجود العياش وتضم بول أبي راشد و أولفة السبع ليرتفع مجموع لوائح المجتمع المدني في دائرة بعبدا الى ثلاث لوائح

الكتائب و الاحرار و شخصيات من منتدى لبنان تحت شعار

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