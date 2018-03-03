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الأمن العام يوقف سوريا لانتمائه إلى مجموعة إرهابية والتخطيط لتنفيذ عملية إنتحارية ضد أحد حواجز الجيش اللبناني

3
MARCH
2018
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في اطار متابعتها للخلايا الإرهابيّة النائمة وملاحقة عناصرها، وبناء لإشارة النياية العامة المختصة، أوقفت المديرية العامة للأمن العام المدعو (ش. م. س.) تولد 1995 من الجنسية السورية لانتمائه إلى تنظيم جبهة النصرة الإرهابي.
بالتحقيق معه إعترف بما نسب إليه، وأنه إنتمى إلى مجموعة الإرهابيَّيْن شادي المولوي وأسامة منصور، وتعرّف على اللبناني (أ.ع.م.) المطلوب بجرائم إرهاب، وصارا يتبادلان القنوات التي تحرّض على العمليات الإرهابية وقتال الجيش اللبناني.
بعد معركة باب التبانة، تواصل مجددا مع اللبناني (أ.ع.م.) وأبدى له إستعداده لتنفيذ عمليات أمنية، فكلّفه برصد تحركات ومكان إقامة أحد عسكريي الجيش اللبناني بهدف اغتياله.
خلال العام 2017 باشر بالتواطؤ مع اللبناني (أ.ع.م.) برصد أحد حواجز الجيش اللبناني بهدف إستهدافه بعملية انتحارّية مزدوجة وتفجير نفسيهما بعناصر الحاجز، إلا أنه تم تأجيل التنفيذ نظراً لصعوبة تأمين الأحزمة الناسفة في حينه، ولاحقاً بسبب توقيف صاحب العلاقة.
بعد انتهاء التحقيق معه أحيل إلى القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف باقي الأشخاص المتورّطين.

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