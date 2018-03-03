الكشف عن تفاصيل جديدة حول قضية المقدم الحاج و العيتاني

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في معلومات خاصة لصوت المدى ، أشارت أن المقدم سوزان الحاج لم تعترف حتى اللحظة بفبركة الملف خصوصا ان الدعوى التي رفعتها كانت بحق شخص اخر يحمل الاسم نفسه.

و سأل مصدر خاص لماذا تم تحويل الملف الى فرع المعلومات واستبعاد امن الدولة علما ان التحقيق الاولي مسجل وموثق بالصوت والصورة.

و أضاف المصدر ، أن منذ ١٠ايام تم تعيين مساعد مفوض الحكومة القاضي هاني الحجار مستشارا لرئيس الحكومة تمت اعادة فتحً الملف عبذ الحجار و المطلوب من القضاء وضع اليد على هذا الملف لاعادة تصويب التحقيق منعا لضرب مصداقية القضاء اللبناني.

و ختم أن كان من المفترض ان تحصل مواجهة بين المقدم الحاج وعيتاني لكن فرع المعلومات رفض ذلك.