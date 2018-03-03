طيران الشرق الأوسط تفتتح صالة سيدر لاونج بحلتها الجديدة

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تمتدّ صالة سيدر لاونج الجديدة على مساحة تزيد عن 3000م2 تتسع ل 450 مسافراً. ان مقاربة التصميم الجديد تتكامل مع المسافر المعاصر حيث أن أماكن الجلوس داخل الصالة جرى تحديدها بما يتوافق مع احتياجات كل نوع من أنواع الزائرين (قسم للأفراد، قسم للعائلات، الخ....) كما جرى تزويدها بأحدث الاجهزة الإلكترونية المتطورة وبمجموعة مفروشات لأرقى المصممين.

إن المساحة الحالية تشمل عدة أقسام منها: قسم العائلات، قسم رجال الأعمال، منطقة جلوس عامة، ركن الطعام، قسم المدخنين، منطقة الأطفال، سبا يوفّر خدمات التجميل و العلاج بالتدليك، ومساحة خضراء مشتركة في الوسط تربط جميع الأقسام ببعضها ˛ تعلوها نوافذ في السقف تسمح بمرور فيضٍ من ضوء الشمس الطبيعي.

و حرصاً على تلبية متطلبات المسافرين، فان المقاعد مجهزّة بمحطات شحن USB و مآخذ تيار كهربائي power outlet كما أن جميع الأقسام مجهزّة بشاشات العرض المتخصصة الذكية smart technology ، بالإضافة إلى شاشات لعرض حركة الطائرات داخل الصالة. كما توجد شبكة Wi-Fi مجانية.

إنّ الصالة مجهزّة بتقنية نظام إضاءة مزوّد بحساساتsensors تستشعر الضوء وتبدّل الإضاءة تلقائياً.

تتضمن الصالة الجديدة ركني بوفيه - بار واسعين يمتد كل منها على مساحة 25 متراً مستقيماً. يقدم البوفيه المأكولات الساخنة والباردة على مدار اليوم. كما يمكن تناول المشروبات في 4 أماكن مخصّصة لشرب القهوة وبار عدد (2) لتناول المشروبات الأخرى وهي منتشرة بشكل متواز في الصالة.