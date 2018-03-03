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كلام انتخابي بين سلمان والحريري

3
MARCH
2018
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قالت صحيفة الجمهورية أن ثمّة تسليم داخلي بأنّ الحدث اللبناني الأبرز هو في الرياض التي تستضيف رئيس الحكومة سعد الحريري منذ ليل الثلثاء ـ الاربعاء الماضي. وعلى رغم غياب ظهوره الاعلامي منذ لقائه الملك السعودي قبل ثلاثة ايام من دون تسجيل اي لقاء او نشاط يُذكر له، فإنّ اوساطاً بارزة في تيار "المستقبل" أكدت لصحيفة "الجمهورية" أنّ كل الامور على أفضل ما يكون".

وما خلا الايجابية التي أعلن عنها بعد لقاء الحريري بالملك سلمان بن عبدالعزيز، والتي لم تقترن بذكر ايّ تفاصيل عمّا دار، لم يصدر من المملكة العربية السعودية او من الاوساط الحريرية ما يؤكّد او ينفي المعلومات الاعلامية التي تردّدت في الرياض ونسبَت الى قريبين من الديوان الملكي السعودي، وأشارت الى أنّ "استقرار لبنان، والانتخابات النيابية فيه كانت المادة الدسِمة في اللقاء"، وتحدثت عن "حرص السعودية على "الّا يكون لـ"حزب الله" النصيب الأكبر في هذه الانتخابات".

وشكل لقاء الحريري مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان الأساس في زيارته للسعودية. في وقت تحدثت معلومات عن جولة خارجية وشيكة سيقوم بها ولي العهد السعودي هي الأولى من نوعها منذ تَولّيه هذا المنصب، وتشمل مصر بداية وقد تقوده الى كل من لندن وواشنطن.

الجمهورية
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