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د.ناصر زيدان -



تعتبر دائرة الشوف ـ عاليه من اكبر الدوائر الانتخابية التي لحظها قانون 17 06 2018 ، وفيها اكثر من 325000 ناخب، ولها 13 مقعدا نيابيا ـ 8 لقضاء الشوف و5 لقضاء عاليه ـ وفيها تنوع طائفي ومذهبي وسياسي واسع، وتكاد تختصر كل فسيفساء التركيبة اللبنانية، ولموقع هذه الدائرة الجغرافي أهمية قصوى، لأنها وسط البلاد وتحيط ببيروت، وعبرها تمر غالبية الطرقات الرئيسية الى مناطق لبنان المختلفة.

في انتخابات العام 2009، كانت هناك لائحتان رئيسيتان تتنافسان في كلا القضائين، واحدة يتزعمها النائب وليد جنبلاط وبعض حلفائه، وأخرى منافسة تشكلت من التيار الوطني الحر والنائب طلال ارسلان وعدد من أصدقائهما، وكان هناك عدد من المرشحين المستقلين (كون القانون الأكثري كان يسمح بالترشيح المستقل، على عكس القانون الحالي الذي يفرض على المرشح الدخول في لائحة).

اقترع في الشوف وعاليه عام 2009 نحو 147502 ناخب بمعدل 50.5% تقريبا.

حصلت لائحة جنبلاط وحلفائه على 97775 صوتا وفازت بكل المقاعد، ما عدا مقعد النائب طلال ارسلان الذي كان شاغرا، لكن هذه الأصوات تساوي بالقانون الحالي النسبي: ما يوازي 8.6 من عدد مقاعد الدائرة الـ 13.

واللائحة المنافسة حصلت في الشوف وعاليه على 46483 صوتا، ولها افتراضا في حسابات القانون الحالي 4.09 من مقاعد الدائرة الـ13، اي ان اللائحة الأولى كانت ستحصل على 9 مقاعد واللائحة الثانية كانت ستحصل على 4 مقاعد، فيما لو كان القانون الحالي معتمدا في العام 2009.



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