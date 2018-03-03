انتخابات 2018 - هكذا يتوزّع 365 مرشّحاً حتى أول آذار في مختلف الدوائر

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دوللي بشعلاني-

بدأ العدّ العكسي لإقفال باب الترشّح للانتخابات النيابية المقبلة التي يُفترض أن تجري يوم الأحد في 6 أيّار المقبل في لبنان ويومي الجمعة والأحد في 27 و29 نيسان المقبل في دول الخارج. وتتسارع في الأيام الأخيرة المتبقية وتيرة تقديم طلبات الترشيح من قبل المرشّحين من مختلف الطوائف والأحزاب والانتماءات، سيما أنّ المهلة تنتهي في الساعة (24,00) من يوم الثلاثاء الواقع فيه 6 آذار الجاري أي بعد أيام معدودة فقط.

ويرى المراقبون أنّه قد لا تكفي معرفة عدد المرشّحين للانتخابات لرسم صورة التحالفات الانتخابية المنتظرة، بل يجب أيضاً انتظار انتهاء مهلة تسجيل اللوائح الانتخابية في الساعة (24,00) من يوم الاثنين الواقع فيه 26 آذار الجاري، وفق ما نصّ عليه المرسوم رقم 2219 تاريخ 22/1/2018 المتعلّق بـ «دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النوّاب» والمواد ذات الصلة من قانون الانتخاب الجديد رقم 44 تاريخ 17/6/2017، وذلك لمعرفة كيف تتجه البوصلة الانتخابية بشكل نهائي.



غير أنّ الاطلاع على عدد وأسماء المرشّحين المسجّلين حتى 1 آذار الجاري، على ما تقول أوساط سياسية عليمة، يُمكن إظهار الصورة الأولية للانتخابات المقبلة. ويبدو أنّ ثمّة مرشّحين بارزين ما زالوا يتريّثون في تقديم طلبات الترشيح، علماً أنّ باب تقديم الطلبات للمرشّحين قد فُتح منذ 5 شباط المنصرم ويستمرّ طوال أيام العمل الى حين انتهاء الدوام الرسمي حتى يوم الثلاثاء القادم. ولا بدّ بالتالي من انتظار انتهاء مهلة تقديم تصاريح الرجوع عن الترشيح قبل موعد الانتخابات بـ 45 يوماً على الأقلّ أي في الساعة (24,00) من يوم الأربعاء الواقع فيه 21 آذار الجاري، وإمكانية إعلان أي مرشّح عن انسحابه بعد المدّة المذكورة، لمعرفة الصورة النهائية للوائح الانتخابية وأسماء وأعداد المرشّحين.



كذلك فإنّ تسجيل اللوائح الانتخابية لا بدّ وأن يحصل في مهلة أقصاها 40 يوماً قبل الموعد المحدّد للانتخابات ولا يقبل بعد هذا التاريخ تسجيل اللوائح او التعديل في تشكيلها. كما أنّه تُلغى طلبات المرشيحن الذين لم ينتظموا في لوائح، وفي حال وفاة أحد المرشحين بعد تسجيل اللوائح، يحقّ للائحة ترشيح مكان المتوفي حتى عشرة أيام من موعد الانتخابات وتسقط مهل الترشيح حصراً في هذه الحالة.



وكشفت الأوساط أنّه حتى تاريخ 1 آذار الجاري، تقدّم للترشيح 365 مرشّحاً للتنافس على 128 مقعداً نيابياً. وتتوزّع الترشيحات على 15 دائرة وفق النظام النسبي الذي يُعتمد للمرة الأولى في لبنان على النحو الآتي:

1»- البقاع: الدائرة الأولى/زحلة ترشّح 37 للتنافس على 7 مقاعد. والمرشّحون يتوزّعون بحسب طوائفهم كالآتي: 4 أرمن أرثوذكس، 6 روم أرثوذكس، 7 روم كاثوليك، 9 سنّي، 6 شيعة، و5 ماروني، من بينهم وجوه نيابية وسياسية معروفة أو أحد الأبناء الشباب أمثال: نقولا فتوّش- موسى فتّوش- نزار محسن دلّول- إيلي ماروني- سليم عون وخليل جورج الهراوي.



عن الدائرة الثانية/البقاع الغربي وراشيا، تقدّم بطلبات الترشيح 22 مرشّحاً يتنافسون على 6 مقاعد ويتوزّعون على الطوائف كافة كالآتي: 2 درزي، 3 روم أرثوذكس، 3 سنّي، 1 شيعي، 4 ماروني، 1 روم كاثوليك، 8 سنّي. من بينهم أسماء معروفة ووجوه شابّة هي: فيصل داود- وائل أبو فاعور- إيلي الفرزلي- عبد الرحيم مراد- ناجي نبيه غانم- إيلي لحود- هنري شديد- ألبير منصور والوليد سكرية وسواهم.



عن الدائرة الثالثة/بعلبك- الهرمل يتنافس 17 مرشّحاً على 10 مقاعد، هم 13 شيعي و4 ماروني، من بينهم: جميل السيّد- حسين الحاج حسن- غالب ياغي- فايز شكر- ابراهيم الموسوي- غازي زعيتر وأنطوان حبشي وسواهم...

وهذا يُظهر أنّ هناك 76 مرشّحاً في البقاع يتنافسون على 23 مقعداً نيابياً.



2»- الجنوب: عن الدائرة الأولى/جزّين- صيدا (5 مقاعد) يتنافس 9 مرشّحين من بينهم اميل اسكندر- إيلي رزق- زياد أسود_ أمل أبو زي وأسامة سعد. ويغيب حتى الآن ترشيح النائبة بهيّة الحريري والنائب فؤاد السنيورة.



عن الدائرة الثانية/صور وقرى صيدا (7 مقاعد) ترشّح 7 عن المقعد الشيعي، و1 روم كاثوليك، ما يدلّ على أنّ عدد المرشّحين سوف يزداد في الأيام المتبقية لأنّه قليل نسبة الى عدد المقاعد، وإلاّ اعتُبر النائب ميشال موسى فائزاً منذ الآن. ومن بين هؤلاء: نوّاف الموسوي- عناية عزّ الدين- ميشال موسى- علي عادل عسيران- نبيه برّي- هاني قبيسي- محمد رعد وياسين جابر.



عن الدائرة الثالثة/النبطية- بنت جبيل- مرجعيون وحاصبيا، يتنافس 27 مرشحاً على 11 مقعداً، 3 شيعي (النبطية)، 9 شيعي (بنت جبيل)، 3 درزي، 2 روم أرثوذكس، 5 سنّي، 5 شيعي. من بينهم شخصيات نيابية وسياسية أمثال أيوب حميّد- علي بزّي- أنور الخليل- شادي مسعد- أسعد حردان- قاسم هاشم- علي فيّاض- علي حسن خليل.



وهذه الأرقام تشير الى تنافس 44 مرشّحاً على 23 مقعداً عن محافظة الجنوب.



3»- الشمال: الدائرة الأولى/عكّار ويتنافس على 7 مقاعد فيها 17 سنّي، 5 علوي، و5 ماروني من بينهم وجوه معروفة وسابقة أمثال: خالد ضاهر- وجيه البعريني- مخايل ضاهر- هادي حبيش- زياد بيطار- جوزف مخايل وجورج نادر وكريم الراسي ووهبي قاطيشة.



الدائرة الثانية/الضنية- المنية- طرابلس، وقد ترشّح حتى 1 آذار 39 مرشّحاً على 11 مقعداً. ومن بين المرشّحين أبناء وجوه نيابية ووزارية وأخرى اجتماعية: راغب محمد رعد- جهاد الصمد- كمال صالح الخير- نعمة محفوض- محمد نجيب ميقاتي- محمد مصباح أحدب- أشرف ريفي- فيصل كرامي- طلال محمد كبّارة وجورج شبطيني.



الدائرة الثالثة/البترون- الكورة- بشرّي- زغرتا، ولا تزال هذه الدائرة تفتقر الى ترشيح شخصيات وزارية بارزة مثل جبران باسيل وبطرس حرب، وتقول المعلومات انّهما يتريّثان الى حين اكتمال مشهد لائحة كلّ منهما، فيما قدّم مرشّحو «القوّات اللبنانية» و«تيّار المردة» طلباتهم. ويترشّح على 10 مقاعد في هذه الدائرة 14 مرشّحاً من بينهم: فادي سعد- فادي كرم- فايز غصن- روي عيسى الخوري- ملحم جبران طوق (نجلا النائبين السابقين)- ستريدا جعجع- سليم كرم- اسطفان الدويهي- بيار رفّول وطوني سليمان فرنجية.



وتدلّ الأرقام إذاً على ترشّح 80 حتى الآن عن محافظة الشمال للتنافس على 28 مقعداً نيابياً.

4»- بيروت: الدائرة الأولى/الأشرفية- الرميل- المدوّر، ترشّح 17 على 8 مقاعد من بينهم وجوه نيابية وأخرى معروفة تخوض الانتخابات للمرة الأولى أمثال: بوليت ياغوبيان (أي بولا يعقوبيان)- سيرج طورسركيسيان- توفيق هندي- ميشيل تويني (عن مقعد شقيقتها النائبة نايلة تويني التي لا تعتزم خوض الانتخابات في الدورة المقبلة)- نقولا شمّاس- زياد عبس- عماد واكيم- نقولا صحناوي ومسعود الأشقر.



الدائرة الثانية/رأس بيروت- دار المريسة- ميناء الحصن- زقاق البلاط- المزرعة- المصيطبة- المرفأ- الباشورة يتنافس على 11 مقعداً، 61 مرشّحاً يتوزّعون على الطوائف كالآتي: 5 إنجيلي- 4 درزي- 5 روم أرثوذكس- 36 سنّي 11 شيعي. من بينهم وجوه جديدة كثيرة وأخرى حالية: باسم الشاب- دلال الرحباني- فيصل الصايغ- عمر نجاح واكيم (نجل النائب السابق)- تمّام سلام- عدنان طرابلسي- فؤاد مخزومي- سعد الدين الحريري- نهاد المشنوق- يوسف محمّد بيضون- غازي يوسف وأمين شرّي.



وتظهر هذه الأعداد ترشّح 78 عن 19 مقعداً في بيروت.



5»- جبل لبنان: الدائرة الأولى/جبيل- كسروان (8 مقاعد) ترشّح 20 من بينهم: حسين زعيتر- زياد الحوّاط- وليد الخوري- فادي روحانا صقر- الياس خليل- شامل روكز- سلفادور (أو سيلفيو) شيحا- جلبرت زوين ومنصور غانم البون. ويُتوقّع تقديم كثير من الموارنة بعد لطلبات ترشيحهم عن هذه الدائرة خلال الأيام الفاصلة عن يوم الثلاثاء المقبل.



الدائرة الثانية/المتن، ويتنافس 17 مرشّحاً على 8 مقاعد، على النحو الآتي: 2 روم أرثوذكس، 4 روم كاثوليك، و11 ماروني. من بين المرشّحين: غسان مخيبر- ميشال الياس المرّ- ميشال مكتّف- إدكار معلوف- نبيل نقولا- ماجد إدي إبي اللمع- فادي عبّود- نصري نصري لحود- سركيس الياس سركيس وابراهيم كنعان.



الدائرة الثالثة/بعبدا (6 مقاعد) يترشّح 20 حتى الخميس المنصرم هم 4 درزي، 3 شيعي و12 ماروني. أبرزهم: سهيل الأعور- علي عمّار- عبد الله فرحات- ناجي غاريّوس- آلان عون- بيار بو عاصي وصلاح حنين.



الدائرة الرابعة/الشوف (8 مقاعد)- عاليه (5 مقاعد) يتنافس 30 مرشحّ من الجيل القديم والجديد على 13 مقعداً. ومن بين المرشّحين: تيمور وليد جنبلاط- وئام وهّاب- مروان حمادة- نعمة ضعمة- غسّان مغبغب- محمّد الحجّار- زاهر الخطيب- ناجي البستاني- جورج عدوان وزياد الشويري- أكرم شهيّب- فادي الهبر- سيزار أبي خليل وهنري بيار الحلو.



وتشير الأرقام هنا الى ترشّح 87 عن 35 مقعداً.



وتقول الأوساط نفسها انّ هذه الترشيحات تعطي فكرة أولية واضحة عمّا ستكون عليه نتائج الانتخابات المقبلة، غير أنّ الأسماء النهائية سيما أنّه يُنتظر بعد ترشّح عدد كبير من المجتمع المدني الذي ترشّح منه كثيرون حتى الآن، قد تؤدّي الى قلب بعض النتائج. وإنّ لانتهاء مهلة الرجوع عن الترشيح أو الانسحاب من المعركة الانتخابية لقريب.