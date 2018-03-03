اسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 03-03-2018

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الاخبار



جيسيكا عازار مرشحة القوات

أرسل حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مسؤولين حزبيين للتشاور مع المذيعة في قناة «أم تي في» لترشيحها عن المقعد الأرثوذوكسي على لائحة القوات في المتن الشمالي. كذلك يسعى جعجع إلى ترشيح الناشطة البيئية نادين موسى على لائحته في الدائرة نفسها، الى جانب المرشح الحزبي ادي أبي اللمع، والقيادي الكتائبي السابق ميشال مكتف، ورئيس حركة «مستقلون» رازي الحاج.

عرض نيابي لرابعة الزيات!

علمت «الأخبار» أن ناشطين يساريين في دائرة صور ــ الزهراني عرضوا على الإعلامية رابعة الزيات، أمس، الترشح عن أحد المقاعد الشيعية في قضاء صور حيث مسقط رأسها، علماً بأن هؤلاء الناشطين الذين ينخرطون في الحراك الانتخابي الذي يقوده الوزير السابق شربل نحاس يسعون لتشكيل لائحة تضمّ مجموعة من الوجوه، بينهم ناصر فران وأحمد مروة. لكن الزيات، التي تقدم برنامجاً في قناة «الجديد»، قررت التريّث، سواء بقبول الترشح أو رفضه.

موارنة الكتائب في المتن لا يكتملون

لم يحسم النائب سامي الجميّل جميع أسماء لائحته (في المتن الشمالي) التي تضم الى جانبه، عضو المكتب السياسي الكتائبي الياس حنكش، عن مقعدين مارونيين من أصل المقاعد الأربعة، فيما لا يزال المقعد الكاثوليكي يتأرجح بين المهندس كميل كفوري والوزير السابق ألان حكيم. وحسم المكتب السياسي الكتائبي في اجتماع استثنائي عقده أمس أسماء مرشحَي الحزب عن المقعد الماروني في بعبدا رمزي أبو خالد، وعن المقعد الماروني في الشوف جوزف عيد.

اجتماع «سيّئ جداً» بين القوات وريفي

يقول أحد العاملين في فريق عمل الوزير السابق أشرف ريفي إنّ الاجتماع الانتخابي بين الأخير والقوات اللبنانية «كان سيّئاً جداً». فقيادة معراب تريد أن «يكون التعاون معنا في كلّ الدوائر حيث نلتقي»، وذلك في حال لم يحصل الاتفاق بين «القوات» وتيار المستقبل، في حين أنّ ريفي «يريد أن يستثني طرابلس من الحسابات، لأسباب تتعلق باغتيال رئيس الحكومة رشيد كرامي، ورفض أن يكون مُرشح القوات عن المقعد الماروني إيلي خوري على لائحته في طرابلس».

لائحة «المجتمع المدني» لم تُنجز بعد

اقتربت لائحة تحالف «وطني» التي تضم غالبية مجموعات ما يسمى «المجتمع المدني» من إعلان لائحتها في دائرة بيروت الأولى. والأسماء التي يجري التداول بها هي كالآتي: جيلبير ضومط عن المقعد الماروني (مرشح «لبلدي»)، الناشط في حملة «طلعت ريحتكن» لوسيان أبو رجيلي عن المقعد الكاثوليكي، رئيس جمعية العطاء من دون مقابل يورغي تيروز عن مقعد الأرمن الكاثوليك (مرشح «لبلدي»)، الاعلامية بولا يعقوبيان (مرشحة حزب «سبعة»)، والخبيرة في النفط والغاز لوري هايتيان (مرشحة «لبلدي»)، ورئيس المنتدى العربي للتلاقي أنطوان كولاجيان (مرشح «صحّ») عن مقاعد الأرمن الأرثوذكس، فيما لم يحسم بعد اسم المرشح عن المقعد الأرثوذكسي الذي يتنافس عليه القيادي العوني السابق زياد عبس (مرشح «صحّ») ونائب رئيس لائحة بيروت مدينتي البلدية في عام 2016 طارق عمار (مرشح «لبلدي»)، وكذلك يتأرجح مقعد الأقليات ما بين الشاعرة جمانة حداد (مرشحة «طلعت ريحتكن») والخبيرة الاقتصادية جينا شماس (مرشحة «لقاء الهوية والسيادة»).

المر وسركيس ينتظران بقرادونيان

باتت اللائحة التي يشكلها النائب ميشال المر في دائرة المتن الشمالي، بالتحالف مع رجل الأعمال سركيس سركيس، شبه منجزة، ومن المرجح أن تعلن في الاسبوع المقبل وتضم: ميشال المر (المقعد الأرثوذكسي)، سركيس سركيس (المقعد الماروني)، وليد خوري (المقعد الماروني)، جورج عبود (المقعد الكاثوليكي)، فيما لم يحسم جان أبو جودة أمر ترشحه. وحتى الآن لم يحدد ما إذا كانت اللائحة ستضم مرشحاً أرمنياً، اذ تقول مصادر المر وسركيس أنهما ينتظران التنسيق مع صديقهما النائب هاغوب بقرادونيان قبل مبادرتهما الى تبنّي أيّ مرشح لينافسه.

8 آذار في بيروت

يبحث تحالف حزب الله وحركة أمل وجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في «بيروت الثانية» ترشيح ثلاثة مرشحين سنّة إضافة إلى مرشح «المشاريع» عدنان طرابلسي. ولهذا الغرض تميل الدفة لمصلحة مرشح حزب الاتحاد مستشار الوزير السابق عبد الرحيم مراد، هشام طبارة، إضافة إلى الرئيس التاريخي لنادي النجمة الحاج عمر غندور. وفي معلومات خاصة بـ«الأخبار»، فإن القيّمين على تأليف اللائحة تبلّغوا رفض رئيس المؤتمر الشعبي كمال شاتيلا انضمام مرشحه سمير كنيعو إلى اللائحة بعد رفض الثنائي تبنّي مرشحه محمد حمدان في مرجعيون ــ حاصبيا.

عودة مهرّبي السلاح إلى سوريا!

تدقق جهات أمنية لبنانية في حيثيات تجدد عمليات تهريب أسلحة الى داخل سوريا (لمجموعات المعارضة المسلحة) عن طريق الحدود الشمالية في الآونة الأخيرة، خصوصاً بعد الاشتباك الذي حصل بين الجيش السوري، الشهر الماضي، ومجموعة من المهربين كانت تحاول التسلل الى الداخل السوري، وتم اعتقال أفرادها، وبعضهم من جنسيات غير عربية.

لبنان يتخلّف عن الدفع

24 ملياراً و523 مليون ليرة لبنانية هي قيمة فواتير الكهرباء التي يجب على لبنان دفها الى سوريا بدل استجرار الطاقة الكهربائية، بعد أن كان لبنان قد تخلّف عن الدفع عن الاشهر الثلاثة الاخيرة لعام 2017 ، خصوصاً أنه تجاوز بالنسبة إلى فاتورة الشهر العاشر المدة المتفق عليها في الاتفاقية، ما رتّب عليه دفع فوائد على المبلغ المحدد.

الجمهورية

تلقّى مسؤول حزبي بارز لوماً مباشراً من قيادته بسبب أسلوب تعبيره خلال لقاء مع فاعليات إنتخابية.

برزت ردود فعل منتقدة لترشيح حزب بارز شخصية غير معروفة في إحدى الدوائر الجنوبية.

رشّح أحد الأحزاب في دائرة بقاعية إلى جانب مرشحه الماروني مرشحاً كاثوليكياً للفوز بأحد المقاعد المسيحية في مواجهة حزب له تأثير كبير في المنطقة.

اللواء

همس

ترصد سفارات غربية بالتفاصيل المخاض المتعلّق باستحقاق 6 أيار، من زاوية المزاج الشعبي، الذي لم يعد يتأثر بالحملات الدعائية..

لغز

يتوقع وزير سيادي أن يحتدم استخدام الأوراق على كافة الأصعدة (فساد، خدمات، مراسيم، قرارات) في غضون الأسابيع الفاصلة عن الانتخابات.

غمز

ينتقي قطب وسطي كلماته في معرض تناول وضعيته الحالية، من الناحيتين الإقليمية والإنتخابية..



المستقبل

إن ديبلوماسين غربيين كشفوا النقاب في مجلس خاص عن اجتماعات مكثّفة يعقدها مسؤولون أميركيّون وفرنسيّون وألمان تتمحور حول تحديد خارطة تعاطٍ دولية جديدة إزاء الملف السوري.