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الطقس غدا غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا مستقرّا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط خلال الأيّام القادمة، متوقعة أن يكون طقس يوم غد غائم جزئيّاً إلى غائم أحياناً مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة فوق معدلاتها الموسميّة.

كما توقعت أن يكون طقس يوم الأحد، غائم جزئيّاً إلى غائم أحياناً مع ارتفاع إضافيّ بسيط بدرجات الحرارة وظهور طبقات خفيفة من الغبار، كما تنخفض نسبة الرطوبة، أما طقس يوم الإثنين، فغائم جزئيّاً مع استمرار درجات الحرارة بالإرتفاع وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، كما تنشط الرياح مع ظهور لطبقات من الغبار في الأجواء.