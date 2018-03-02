القصة الكاملة لتوقيف المقدّم سوزان الحاج

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أفادت معلومات للـmtv أنّ شعبة المعلومات تقوم بالتحقيقات مع المقدّم سوزان الحاج في مبنى الشعبة على خلفيّة فبركة ملف زياد عيتاني، لافتةً إلى أنّ التحقيقات ستطال أشخاصاً غير المقدّم الحاج تعاونوا على فبركة الملف.

وأكّدت المعلومات أنّ تحرّك شعبة المعلومات وجلب المقدّم الحاج إلى التحقيق تمّ بناء على إشارة القضاء المختص

ووفق المعلومات التي حصلت عليها الـmtv، فإنّ المقدّم الحاج استخدمت hacker عمل على فتح حسابات وهميّة في فبركة ملف زياد عيتاني، والتحقيقات ستتكثف وتطال جميع المتورطين والمعنيين لينالوا جزاءهم.

من جهته، غرّد وزير الداخلية نهاد المشنوق عبر "تويتر" معلّقاً على الملف، وقال: "كلّ اللبنانيين يعتذرون من زياد عيتاني والبراءة ليست كافية. الفخرُ به وبوطنيته هو الحقيقةُ الثابتة والوحيدة. والويلُ للحاقدين، الأغبياء، الطائفيين، الذين لم يجدوا غير هذا الهدف الشريف، البيروتي الأصيل، العروبي الذي لم يتخلّ عن عروبته وبيروتيته يوماً واحداً".