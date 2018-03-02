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انتخابات 2018: 78 مرشحا اليوم بينهم 15 سيدة

2
MARCH
2018
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وطنية - أقفلت بورصة الترشيحات اليوم، بعد 25 يوما على فتح باب الترشيح، على 78 شخصا، من بينهم 15 سيدة.

* دائرة الشمال الأولى (عكار)

1- خالد أحمد مرعب، عن المقعد السني.
2- أحمد محمد الحصني، عن المقعد السني.
3- مصطفى علي علي، عن المقعد السني.
4- مصطفى محمد هاشم بيك محمد هاشم بيك، عن المقعد السني.
5- زياد سعود بيطار، عن المقعد الماروني.
6- إيلي حميد ديب، عن مقعد الروم الأرثوذكس.

* دائرة الشمال الثانية (طرابلس - المنية - الضنية)

1- عبد العزيز ابراهيم الصمد، عن المقعد السني في الضنية.
2- داني محمود عثمان، عن المقعد السني في الضنية.
3- عبد الله عبد القادر الرفاعي، عن المقعد السني في المنية.
4- نبراس بشير علم الدين، عن المقعد السني في المنية.
5- أحمد عبد القادر علم الدين، عن المقعد السني في المنية.
6- هاني ابراهيم الدهيبي، عن المقعد السني في المنية.
7- أنطوان الفريد حبيب، عن مقعد الروم الأرثوذكس في طرابلس.
8- فادي بيكار الجمل، عن مقعد الروم الأرثوذكس، في طرابلس.
9- رشيد ابراهيم المقدم، عن المقعد السني في طرابلس.
10- جمال نصر الدين حمرا البدوي، عن المقعد السني في طرابلس.
11- محمد عبد اللطيف كباره، عن المقعد السني في طرابلس.
12- وليد محمد عوض، عن المقعد السني في طرابلس.
13- علي حسن نور، عن المقعد السني في طرابلس.
14- هبه عصام نجا، عن المقعد السني في طرابلس.
15- أحمد محمود عمران، عن المقعد العلوي في طرابلس.
16- علي أحمد درويش، عن المقعد العلوي في طرابلس.
17- بدر حسين عيد، عن المقعد العلوي في طرابلس.
18- حنا موسى الشاطر، عن المقعد الماروني في طرابلس.
19- رفيق الياس أبي يونس، عن المقعد الماروني في طرابلس.
20- إيلي محفوض محفوض، عن المقعد الماروني في طرابلس.


* دائرة الشمال الثالثة (البترون - الكورة - بشري - زغرتا)

1- شفيق نعمه نعمه نعمه، عن المقعد الماروني في البترون.
2- بطرس جوزف الخوري حرب، عن المقعد الماروني في البترون.
3- نقولا بك فؤاد بك غصن غصن، عن مقعد الروم الأرثوذكس في الكورة.
4- فادي عبد الله كرم، عن مقعد الروم الأرثوذكس في الكورة.
5- جورج نعيم عطا الله، عن مقعد الروم الأرثوذكس في الكورة.
6- جواد سيمون بولس، عن المقعد الماروني في زغرتا.
7- زياد تيدور المكاري، عن المقعد الماروني في زغرتا.
8- ميشال رانه معوض، عن المقعد الماروني في زغرتا.

* دائرة بيروت الأولى (المدور والرميل والصيفي والمرفأ والأشرفية)

1- رياض أمين عاقل، عن مقعد الأقليات.
2- جينا جميل الشماس، عن مقعد الأقليات.
3- ميشال بيير فرعون، عن مقعد الروم الكاثوليك.

* دائرة بيروت الثانية (رأس بيروت، دار المريسة، ميناء الحصن، زقاق البلاط، المصيطبة، المرفأ، الباشورة)

1- فارس خليل سعد، عن المقعد الإنجيلي.
2- ادكار مفيد بولس، عن مقعد الروم الأرثوذكس.
3- زينه نبيه مجدلاني، عن مقعد الروم الأرثوذكس.
4- مخايل بهاء مخايل، عن مقعد الروم الأرثوذكس.
5- صلاح الدين يوسف سلام، عن المقعد السني.
6- فراس عبد الرحمن منيمنه، عن المقعد السني.
7- حنان عدنان الشعار، عن المقعد السني.

* دائرة جبل لبنان الأولى (جبيل - كسروان)

1- محمد علي حيدر عن المقعد الشيعي في جبيل.
2- سيمون فريد أبي رميا عن المقعد الماروني في جبيل.
3- نوفل يوسف نوفل، عن المقعد الماروني في جبيل.
4- فريد هيكل الخازن، عن المقعد الماروني في كسروان.
5- باتريسيا جان الياس، عن المقعد الماروني في كسروان.
6- فارس نهاد بويز، عن المقعد الماروني في كسروان.
7- يوسف الياس سلامه، عن المقعد الماروني في كسروان.
8- جوزفين أنطوان زغيب، عن المقعد الماروني في كسروان.

* دائرة جبل لبنان الثانية (المتن)

1- جورج نعيم الرحباني، عن مقعد الروم الأرثوذكس.
2- لينه سمير مخيبر، عن مقعد الروم الأرثوذكس.
3- فكتوريا سبع الخوري، عن المقعد الماروني.

* دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا)

1- فادي نجيب الأعور، عن المقعد الدرزي.
2- هشام سماح الأعور، عن المقعد الدرزي.
3- صلاح محمود الحركة، عن المقعد الشيعي.
4- سعيد محمد علامة، عن المقعد الشيعي.
5- سينتيا أحمد رياض الأسمر، عن المقعد الماروني.

* دائرة جبل لبنان الرابعة (الشوف وعاليه)

1- رانيه عادل غيث، عن المقعد الدرزي في الشوف.
2- سامي توفيق حماده، عن المقعد الدرزي في الشوف.
3- غسان أمال عطاالله، عن مقعد الروم الكاثوليك في الشوف.
4- الياس ميشال الشويري، عن مقعد الروم الكاثوليك في الشوف.
5- مايا وحيد ترو، عن المقعد السني في الشوف.
6- أحمد حلمي نجم الدين، عن المقعد السني في الشوف.
7- جومانا سليمان عضيمه، عن المقعد الماروني في الشوف.
8- جورج نديم عون، عن المقعد الماروني في الشوف.
9- ماريو عزيز عون، عن المقعد الماروني في الشوف.
10- إيليان ميشال قزي، عن المقعد الماروني في الشوف.
11- مارك بهجات ضو، عن المقعد الدرزي في عاليه.
12- شفيق سلامه رضوان، عن المقعد الدرزي في عاليه.
13- جهاد أمين متى، عن مقعد الروم الأرثوذكس في عاليه.
14- الياس شديد حنا، عن مقعد الروم الأرثوذكس في عاليه.
15- زويا نجيب جريديني، عن مقعد الروم الأرثوذكس في عاليه.
16- ريما يوسف بجاني عن المقعد الماروني في عاليه.
17- فادي كريم سعد عن المقعد الماروني في عاليه.
18- سهيل خليل بجاني، عن المقعد الماروني في عاليه.

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