انتخابات 2018: 78 مرشحا اليوم بينهم 15 سيدة

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وطنية - أقفلت بورصة الترشيحات اليوم، بعد 25 يوما على فتح باب الترشيح، على 78 شخصا، من بينهم 15 سيدة.

* دائرة الشمال الأولى (عكار)

1- خالد أحمد مرعب، عن المقعد السني.

2- أحمد محمد الحصني، عن المقعد السني.

3- مصطفى علي علي، عن المقعد السني.

4- مصطفى محمد هاشم بيك محمد هاشم بيك، عن المقعد السني.

5- زياد سعود بيطار، عن المقعد الماروني.

6- إيلي حميد ديب، عن مقعد الروم الأرثوذكس.

* دائرة الشمال الثانية (طرابلس - المنية - الضنية)

1- عبد العزيز ابراهيم الصمد، عن المقعد السني في الضنية.

2- داني محمود عثمان، عن المقعد السني في الضنية.

3- عبد الله عبد القادر الرفاعي، عن المقعد السني في المنية.

4- نبراس بشير علم الدين، عن المقعد السني في المنية.

5- أحمد عبد القادر علم الدين، عن المقعد السني في المنية.

6- هاني ابراهيم الدهيبي، عن المقعد السني في المنية.

7- أنطوان الفريد حبيب، عن مقعد الروم الأرثوذكس في طرابلس.

8- فادي بيكار الجمل، عن مقعد الروم الأرثوذكس، في طرابلس.

9- رشيد ابراهيم المقدم، عن المقعد السني في طرابلس.

10- جمال نصر الدين حمرا البدوي، عن المقعد السني في طرابلس.

11- محمد عبد اللطيف كباره، عن المقعد السني في طرابلس.

12- وليد محمد عوض، عن المقعد السني في طرابلس.

13- علي حسن نور، عن المقعد السني في طرابلس.

14- هبه عصام نجا، عن المقعد السني في طرابلس.

15- أحمد محمود عمران، عن المقعد العلوي في طرابلس.

16- علي أحمد درويش، عن المقعد العلوي في طرابلس.

17- بدر حسين عيد، عن المقعد العلوي في طرابلس.

18- حنا موسى الشاطر، عن المقعد الماروني في طرابلس.

19- رفيق الياس أبي يونس، عن المقعد الماروني في طرابلس.

20- إيلي محفوض محفوض، عن المقعد الماروني في طرابلس.



* دائرة الشمال الثالثة (البترون - الكورة - بشري - زغرتا)

1- شفيق نعمه نعمه نعمه، عن المقعد الماروني في البترون.

2- بطرس جوزف الخوري حرب، عن المقعد الماروني في البترون.

3- نقولا بك فؤاد بك غصن غصن، عن مقعد الروم الأرثوذكس في الكورة.

4- فادي عبد الله كرم، عن مقعد الروم الأرثوذكس في الكورة.

5- جورج نعيم عطا الله، عن مقعد الروم الأرثوذكس في الكورة.

6- جواد سيمون بولس، عن المقعد الماروني في زغرتا.

7- زياد تيدور المكاري، عن المقعد الماروني في زغرتا.

8- ميشال رانه معوض، عن المقعد الماروني في زغرتا.

* دائرة بيروت الأولى (المدور والرميل والصيفي والمرفأ والأشرفية)

1- رياض أمين عاقل، عن مقعد الأقليات.

2- جينا جميل الشماس، عن مقعد الأقليات.

3- ميشال بيير فرعون، عن مقعد الروم الكاثوليك.

* دائرة بيروت الثانية (رأس بيروت، دار المريسة، ميناء الحصن، زقاق البلاط، المصيطبة، المرفأ، الباشورة)

1- فارس خليل سعد، عن المقعد الإنجيلي.

2- ادكار مفيد بولس، عن مقعد الروم الأرثوذكس.

3- زينه نبيه مجدلاني، عن مقعد الروم الأرثوذكس.

4- مخايل بهاء مخايل، عن مقعد الروم الأرثوذكس.

5- صلاح الدين يوسف سلام، عن المقعد السني.

6- فراس عبد الرحمن منيمنه، عن المقعد السني.

7- حنان عدنان الشعار، عن المقعد السني.

* دائرة جبل لبنان الأولى (جبيل - كسروان)

1- محمد علي حيدر عن المقعد الشيعي في جبيل.

2- سيمون فريد أبي رميا عن المقعد الماروني في جبيل.

3- نوفل يوسف نوفل، عن المقعد الماروني في جبيل.

4- فريد هيكل الخازن، عن المقعد الماروني في كسروان.

5- باتريسيا جان الياس، عن المقعد الماروني في كسروان.

6- فارس نهاد بويز، عن المقعد الماروني في كسروان.

7- يوسف الياس سلامه، عن المقعد الماروني في كسروان.

8- جوزفين أنطوان زغيب، عن المقعد الماروني في كسروان.

* دائرة جبل لبنان الثانية (المتن)

1- جورج نعيم الرحباني، عن مقعد الروم الأرثوذكس.

2- لينه سمير مخيبر، عن مقعد الروم الأرثوذكس.

3- فكتوريا سبع الخوري، عن المقعد الماروني.

* دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا)

1- فادي نجيب الأعور، عن المقعد الدرزي.

2- هشام سماح الأعور، عن المقعد الدرزي.

3- صلاح محمود الحركة، عن المقعد الشيعي.

4- سعيد محمد علامة، عن المقعد الشيعي.

5- سينتيا أحمد رياض الأسمر، عن المقعد الماروني.

* دائرة جبل لبنان الرابعة (الشوف وعاليه)

1- رانيه عادل غيث، عن المقعد الدرزي في الشوف.

2- سامي توفيق حماده، عن المقعد الدرزي في الشوف.

3- غسان أمال عطاالله، عن مقعد الروم الكاثوليك في الشوف.

4- الياس ميشال الشويري، عن مقعد الروم الكاثوليك في الشوف.

5- مايا وحيد ترو، عن المقعد السني في الشوف.

6- أحمد حلمي نجم الدين، عن المقعد السني في الشوف.

7- جومانا سليمان عضيمه، عن المقعد الماروني في الشوف.

8- جورج نديم عون، عن المقعد الماروني في الشوف.

9- ماريو عزيز عون، عن المقعد الماروني في الشوف.

10- إيليان ميشال قزي، عن المقعد الماروني في الشوف.

11- مارك بهجات ضو، عن المقعد الدرزي في عاليه.

12- شفيق سلامه رضوان، عن المقعد الدرزي في عاليه.

13- جهاد أمين متى، عن مقعد الروم الأرثوذكس في عاليه.

14- الياس شديد حنا، عن مقعد الروم الأرثوذكس في عاليه.

15- زويا نجيب جريديني، عن مقعد الروم الأرثوذكس في عاليه.

16- ريما يوسف بجاني عن المقعد الماروني في عاليه.

17- فادي كريم سعد عن المقعد الماروني في عاليه.

18- سهيل خليل بجاني، عن المقعد الماروني في عاليه.