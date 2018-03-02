A + A -

لا تزال الحركة السياسية ... والانتخابية خصوصاً، تراوح مكانها، باحثة عن ذرائع للتريث، في انتظار عودة رئيس الحكومة من زيارته السعودية ...



وما زاد في غموض الانتظار أن الحريري لم يلتقِ وليَ العهد محمد بن سلمان أمس، كما كان متوقَعاً ...



غير أن معلومات خاصة بالأوتي في أكدت أن كل الانتظارات المطروحة، إن لموعد الأمس الموهوم، أو لنتائجَ مُتخيَلة من الزيارة على مستوى الداخل اللبناني، هي مجردُ تخمينات أو تمنيات أو هواجس لا غير ...



وأضافت المعلومات أن رئيس الحكومة سيلتقي الأمير محمد بن سلمان هذه الليلة ...



ليعود بعدها إلى بيروت، وهو على ثوابته التي أعلنها وكررها مراراً، وآخرُها في خطابه في 14 شباط الجاري ...



في هذه الأثناء تنتظر الأزمات أيضاً : من الكهرباء والموازنة، إلى الاقتصاد والبيئة ... على أمل أن تحُلَها مؤتمرات الخارج، أو برامج مرشحي الداخل ...