انتخابات 2018: خضر افتتح حلقة تدريب ثانية تحضيرا للانتخابات النيابية

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وطنية - بعلبك - افتتح محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر حلقة التدريب الثانية لإعداد مدربين لرؤساء الأقلام والكتبة، تحضيرا للانتخابات النيابية المرتقبة في 6 أيار المقبل.



ورحب المحافظ خضر بالمشاركين الذين وصفهم بالنخبة، "الذين ستقع عليهم مسؤوليات وأعباء كثيرة خلال الشهرين المقبلين".



وأكد أن "محافظة بعلبك الهرمل نجحت نجاحا باهرا في إدارة الإنتخابات البلدية والاختيارية في اول اختبار لها عام 2016 بشهادة وإشادة وزارة الداخلية والبلديات، وذلك ما كان ليتحقق إلا بفضل جهود كل الوحدات الإدارية المشاركة في حينه، واننا لن نقبل إلا ان تكون محافظة بعلبك الهرمل نموذجاً في انتخابات 2018"



الجدير ذكره أن من يقوم بالتدريب خلال هذه الدورة هما قائمقام الهرمل طلال قطايا، ورئيس دائرة محافظة بعلبك الهرمل جوزيف واكيم اللذين خضعا بدورهما إلى دورة مماثلة في بيروت.