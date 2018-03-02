انتخابات 2018 - مفاجأة.. ممثلة لبنانية تنسحب من الإنتخابات!

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بعد أن أعلنت نيّتها الترشّح للإنتخابات اللبنانية المقبلة، عادت الممثلة اللبنانية عن قرارها بطريقة فاجات البعض.



وكشفت الممثلة ليليان نمري عن سبب ترشّحها على الانتخابات النيابية، والتي ستجري في 6 أيّار المقبل.



وقالت لـ "الديار": "قررت الترشح لتشجيع المرأة وحثها على تقديم برامج إنتخابية تستفيد منها الدولة اللبنانية، فهدفي مساعدة الشباب ودعم "الكوتا النسائية" التي تقوم على تخصيص عدد محدد من مقاعد المجالس البلدية والبرلمانية يتنافس عليها النساء خلال فترة الانتخابات وذلك لضمان وصول المرأة، باعتبارها نصف المجتمع، الى مواقع التشريع وصناعة القرار، وفي ذلك اعتراف لمبدأ التساوي بين المواطنين".



وأكملت: "بعدما تصوّرت صوراً رسميةً، علمت بأنه لا يمكنني الترشح من دون لائحة وفق القانون الجديد، فغيّرت رأيي، فأنا لا أتبع لجهة سياسية معينة لكي أنضم الى لائحة ضد أخرى".



ولفتت الى أهمية الترشح الفردي الذي يفسح المجال أمام جميع الشباب الطموحين والمغتربين بالمشاركة في العمل السياسي، الأمر الذي يساهم في تخفيض نسبة الشباب التي تهاجر وطننا بحثاً عن عمل.