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إنتخاب مروان الحايك عضوا في مجلس إدارة "سامينا"

2
MARCH
2018
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إنتُخب رئيس مجلس إدارة شركة ألفا ومديرها العام المهندس مروان الحايك، عضوا في مجلس إدارة سامينا وهو تحالف شركات الاتصالات الرائد الذي يغطي ثلاث مناطق الشرق الأوسط، شمال أفريقيا وجنوب آسيا (حوالي 90 مشغلا) وشريك الهيئات المنظمة للإتصالات في تطوير القطاع. وقد حصلت عملية التصويت والإنتخاب خلال الجمعية العمومية التي عقدت على هامش أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات في برشلونة. ويضم المجلس بالإضافة إلى الحايك إحدى عشرة شخصية رفيعة وفاعلة في قطاع الإتصالات، ويهدف إلى تعزيز التعاون والتواصل في المعرفة وتحقيق الأهداف المشتركة للمشغلين الأعضاء لريادة قطاع الإتصالات في المنطقة.

 

للمناسبة، صرّح المهندس الحايك: إن إنتخاب ألفا عضوا في مجلس إدارة "سامينا" يظهر الثقة التي يضعها المجلس في ريادة ألفا، بإدارة أوراسكوم للإتصالات، على مستوى قطاع الإتصالات في لبنان وفي المنطقة. وهذا الإنتخاب هو تقدير لافت لألفا وللبنان ولي شخصيا. إذ إننا أول مشغل لبناني يتقلّد هذا المنصب ويُمنح هذه الثقة، مما يجعلنا فخورين بهذه الخطوة. أضاف الحايك: أتطلع كعضو في مجلس إدارة سامينا للسنتين المقبلتين الى الإسهام في الجهود الجماعية التي يقوم بها هذا المجلس لتطوير صناعة الإتصالات في المنطقة. كما أتطلع الى نقل تجربة ألفا والنجاحات التي حققتها في قطاع الخلوي في لبنان".

 

وقال السيد بوكار ايه با، الرئيس التنفيذي لمجلس سامينا: "نحن سعداء بإنتخاب ألفا بقيادة المهندس مروان الحايك لعضوية مجلس إدارة سامينا. إنها المرة الأولى التي يتمثل فيها لبنان في سامينا على مستوى مجلس المديرين. إننا نعتبر أن مشاركة ألفا كعضو في سامينا والآن كعضو في مجلس المديرين، سيساهم في تعزيز الإضاءة على أبرز التحديات التي يواجهها قطاع الاتصالات في المشرق العربي، وكيف يمكن للمجلس جنبا إلى جنب مع حضور ألفا الفاعل، أن يطوّر دوره كشريك في تنمية القطاع، والدلالة بشكل أفضل على التحديات والمسائل والقضايا التي يواجهها مشغلو الإتصالات والشركات الخاصة العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات. إننا نتطلّع إلى دور ألفا القيادي ضمن مجلس سامينا. تهاني للمهندس الحايك".

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