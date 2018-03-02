"تجمع موارنة من أجل لبنان" يحتفل بعيد مار يوحنا مارون في كفرحي

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احتفل "تجمع موارنة من أجل لبنان"، بعيد البطريرك الاول للموارنة القديس يوحنا مارون في المقر الاول للبطاركة الموارنة في دير مار يوحنا مارون في كفرحي - قضاء البترون، حيث ترأس راعي أبرشية البترون المارونية المطران منير خيرالله، قداسا احتفاليا عاونه فيه نائبه العام المونسنيور بطرس خليل والخوري اندراوس الطبشي، بمشاركة الاب جوزف دكاش، وفي حضور رئيس التجمع المحامي بول يوسف كنعان والأعضاء، ووفود من الرابطة المارونية والمجلس العام الماروني، ورؤساء بلديات ومخاتير وهيئات اجتماعية وثقافية واقتصادية.

خيرالله

بعد تلاوة الانجيل المقدس، ألقى المطران خيرالله عظة بعنوان "أنتم ملح الأرض... أنتم نور العالم"، استهلها بتحية وجهها الى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، وحيا المطران بولس اميل سعاده الذي بذل جهدا كبيرا لترميم دير مار يوحنا مارون.

وقال: "بدعوة من رئيس وأعضاء وأصدقاء "تجمع موارنة من أجل لبنان" نحتفل بعيد مار يوحنا مارون، البطريرك الأول ومؤسس الكنيسة البطريركية المارونية على خطى القديس مارون. ونتساءل معهم ماذا يعني موارنة؟ وماذا يعني من أجل لبنان؟ وما هي العلاقة بينهما؟ وللإجابة عن هذه الأسئلة لا بد من العودة إلى جذورنا الروحانية والكنسية ومبادئ التأسيس الأول مع مار مارون، والتأسيس الثاني مع مار يوحنا مارون، ومسيرة التأسيس الثالث التي توجت مع البطريرك الحويك".

وأضاف: "التأسيس الأول كان مع مار مارون الذي عاش في النصف الثاني من القرن الرابع وأوائل القرن الخامس (350-410)، والذي كان ناسكا وكاهنا. تتلمذ الكثيرون على يده. وراح تلاميذه يضاهونه في عيش الروحانية النسكية التي وضعها. ومنهم من بقوا في سوريا وجمعوا الناس حولهم وبنوا الأديار، وكان أكبرها دير مار مارون على ضفاف العاصي، ومنهم من هجروا إلى جبال لبنان، فسكنوا جرود جبيل والبترون والجبة، بهدف حمل الرسالة المسيحية وتبشير الفينيقيين ودعوتهم إلى الأيمان بالإله الواحد وتحويل معابدهم إلى كنائس وأديار. وتجمع حولهم الناس حتى دعوا بـ"شعب مارون" أو بـ"بيت مارون". التأسيس الثاني كان مع يوحنا مارون الذي جمع أبناء مارون وأسس معهم، في أواخر القرن السابع، من هنا من دير مار مارون كفرحي، البطريركية المارونية ونظمها في كنيسة قائمة بذاتها ضمن كنيسة أنطاكيا.



أما اليوم، وفيما نحن أبناء مارون، وأخوتنا اللبنانيون معنا، نعيد لبطريركنا الأول مار يوحنا مارون، نقف أمام الله وأمام ذواتنا ونتساءل: أين نحن من روحانيتنا النسكية ودعوتنا إلى القداسة؟ وأين نحن من التزاماتنا التاريخية على المستوى السياسي والثقافي والوطني؟

إننا نجدد اليوم التزامنا الدعوة التي دعينا إليها منذ البدء، أي إلى القداسة، بالرغم من ضعفنا وأخطائنا، وبتبني مقومات روحانيتنا النسكية بالتجرد عن كل ملذات الدنيا وإغراءاتها وبنقلها من عمق وادي قنوبين إلى قلب بيروت وباريس ونيويورك ومونتريال وسان باولو وسيدني.

وإننا نجدد، كأبناء مارون وككنيسة مارونية وعلى رأسها البطريرك مار بشاره بطرس الراعي، انتماءنا إلى كنيستنا الانطاكية وإلى محيطنا الطبيعي في العالمين العربي والإسلامي، ونجدد ولاءنا للبنان "وطنا سيدا حرا مستقلا ونهائيا لجميع أبنائه وعلى كامل أرضه" (دستور الطائف 1989- المجمع البطريركي الماروني، النص 19، العدد 29)".

وختم مؤكدا "أننا ننشد الحرية لنا ولغيرنا من الشعوب ضمن احترام التعددية الدينية والثقافية والحضارية التي تميزنا، ونجدد انفتاحنا على الغرب وثقافته واتحادنا مع الكنيسة الرومانية الممثلة بالكرسي البطرسي وبالجالس عليه اليوم قداسة البابا فرنسيس. أيها الرب يسوع، نصلي إليك اليوم ونحن تائبون. فاقبل صلاتنا بشفاعة مريم والدة الإله وأرزة لبنان، ورفيقة درب بطاركتنا في حلهم وترحالهم واجعل من مار مارون ومار يوحنا مارون وجميع قديسينا مثالا وقدوة لنا. واجعل من بطريركنا ومطارنتنا وكهنتنا ونساكنا ورهباننا وراهباتنا وشبابنا والآباء بيننا والأمهات مشاريع قداسة في عيش الروحانية النسكية شهادة لك ولأبيك ولروحك القدوس".

كنعان

وبعد القداس ألقى كنعان كلمة في باحة الدير توجه فيها الى شعب مارون الحاضر بالقول: "نجتمع اليوم في رحاب هذا الدير، وقد ترتأينا كـ"تجمع موارنة من اجل لبنان"، وببركة سيادة المطران منير خيرالله ان نعيد احياء تاريخنا الماروني السرياني بالاحتفال سنويا بعيد ابينا واول بطاركتنا مار يوحنا مارون مع ابناء الرعية من هذه المنطقة ومختلف المناطق اللبنانية".

وتابع: "نلتقي اليوم، وكلنا شعب مارون نستمد من تاريخنا العزم والقوة، ونعمل متعاونين ومبادرين للحفاظ على هويتنا، ليكون لنا المستقبل المشرق الذي نريد، ونحن كتجمع موارنة من اجل لبنان نضع انفسنا كما دائما بتصرف بكركي ونعتبر ان مجد لبنان من مجد هذا الصرح وان استمرارية لبنان باستمرار الموارنة في لعب دورهم التاريخي في وطن تعددي".

وخاطب الحضور: "يا شعب مارون، علموا اولادكم ما تعلمتموه من آبائكم وامهاتكم، أن قوة لبنان من قوة الموارنة فيه، فإذا ضعفوا ضعف وإذا تعاونوا وثابروا وبادروا كانت قوتهم باتحادهم قوة للبنان بجميع مكوناته".

بعد ذلك تقبل خيرالله وكنعان والاعضاء التهاني بالعيد، وتسلم خيرالله هدية من رئيس بلدية بحنس - ضهر الصوان ونائبه والاعضاء كتابا يتضمن مخطوطات وصور عن تاريخ البلدة الاقتصادي والجغرافي والعائلي والسياسي والانمائي من اعداد الدكتور سمير اسطفان وهو مخطوط ومؤلف من ثلاثة اجزاء.

ثم أقيم غداء ماروني تقليدي على شرف الجميع.