انتخابات 2018 - "عنوان المواجهة هو التمثيل الصحيح".. رئيس المجلس يترشّح!

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صدر عن رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني البيان التالي:

الإخوة والأخوات في بعلبك الهرمل

سوف أكون إلى جانبكم كما كنت دائماً.

هذه مواجهة عنوانها ومتنها تمثيلكم تمثيلاَ صحيحاً بتعدد جماعاتكم وتعاونها لا بنزاعات منظمة على حسابكم ولا بدفع افراد منكم إلى وجاهة زائفة

فلا التفات إلى هوامش مضللة بإسم قضية مقدسة انتم من اسهم ويسهم الإسهام الكبير في صنعها ويأتيكم اليوم من يجعلها امتحاناً عليكم او محنة فيكم ليصرفكم عما هو حق لكم من التمثل الصحيح لإرادتكم الحرة ولمصالحكم المشروعة.

غداً سوف اطلب ثقتكم إلى جانب من هم منكم وإليكم مستجيباً طلب من وجدته صادق التعبير في هذا الطلب

كما ابدي استعدادي كل الوقت للإفساح في المجال أمام غيري ليحل محلي في هذه المواجهة فإنني اطلب إلى غيري ما افرضه على نفسي فيفسح في المجال أمام غيره الذي قد يكون الأكثر او المماثل تأهيلاً في هذا الظرف للقيام بهذه المهمة.



إنها مهمة واحدة من مهام عديدة علينا القيام بها في هذه الإنتخابات وبعد هذه الإنتخابات. جنباً إلى جنب ولا فرق بين من يتقدم بترشيحه وبين من يقدم الدعم. ولا فرق بين من قد يفوز هذه المرة وبين من سوف يفوز غداً بالفضل بقوزنا جماعة واحدة في هذه المواجهة.

على هذا الأساس الواضح، اتقدم بترشيحي اليوم.



حسين الحسيني.